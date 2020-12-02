信功堅決不用萊豬　政院：蘇貞昌指的是輔導台灣豬出口獲豬農支持

▲行政院長蘇貞昌1日赴立法院施政總質詢，回復蔣萬安質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對開放美豬進口議題，行政院長蘇貞昌1日在立法院接受國民黨立委蔣萬安質詢時，表示「信功肉品」支持政府政策，然而該業者同日晚間發聲明，澄清「信功肉品」堅決不使用進口美國萊豬做為本公司的內外銷產品。對此，行政院秘書長李孟諺事後表示，蘇貞昌指的是政府在防範非洲豬瘟上，輔導台灣豬肉出口的成效獲得廣大豬農支持。

蔣萬安質詢1日於立院質詢美豬議題，並提到有屏東豬農反映，很擔心美豬開放後，國內養豬產業受到衝擊。蘇貞昌反問蔣萬安「你看哪一家？你看哪一家？」台下綠委們哄堂大笑，蔣萬安則說，「他們叫我不能說」，台下綠委爆發更大笑聲還鼓掌，蘇貞昌還說，「啊！你就是這樣，你就是不懂，屏東豬農我非常熟，屏東豬農都非常支持我們。」

蘇貞昌事後也補充，上周去屏東「信功肉品」視訪，「他們還出口豬肉到日本，他還是貴黨的中常委，他很支持欸」。不過，信功肉品晚間發布聲明澄清，蘇貞昌確實於11月19日蒞臨，但雙方並無接觸或談及任何萊豬立場及議題。

對此，李孟諺1日晚間11時許表示，蘇貞昌1日於立院院會答詢中表達屏東多數豬農支持政府政策，指的是政府除了在防範非洲豬瘟、口蹄疫拔針，輔導台灣豬肉出口的成效獲得廣大豬農支持，這次也準備百億基金要來幫助豬農，除了改善豬農的軟硬體設施，也要由政府來出錢建立完善的冷鏈系統，讓台灣畜牧產品再度登上國際舞台，並非指涉特定豬農支持政府以國際標準開放美豬進口之政策。

「所有的豬農，都是政府支持的對象，台灣豬也是所有台灣人的驕傲。」李孟諺強調，美豬雖然已進口台灣幾十年，但台灣豬在政府和民間的共同努力下，不僅在國內站穩市佔率9成，也因為品質好，已經向重返國際市場邁向第一步。

李孟諺指出，在農委會和各級政府的合作輔導下，即使是明年開始開放萊豬進口，也撼動不了台灣豬肉的高度競爭力。透過進口檢驗、溯源追蹤、清楚標示等措施，也會確保民眾在市場或餐廳，都能清楚選擇最新鮮、高品質的台灣豬。所有的豬農，都是政府支持的對象，台灣豬也是所有台灣人的驕傲。