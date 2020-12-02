蘇貞昌耍嘴皮子惹火蔣萬安　李正皓曝民進黨最大危機

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢，與國民黨立委蔣萬安激烈交鋒。對此，前國民黨員、名嘴李正皓認為，蔣萬安質詢蘇貞昌是有內容的，蘇貞昌仍一貫耍嘴皮子，這正是當前民進黨最大的危機。

蔣萬安質疑進口豬只標產地不標萊劑，就是打假球，蘇貞昌強硬回應，國際貿易不會要求標萊劑，這次開放新廠會查廠、舊廠則逐批檢驗，檢驗是比查廠還嚴格的手段。蔣萬安也批評，養豬業產值709億，農委會的萊豬進口對養豬業影響評估報告僅4頁，接著提及自己下鄉去看豬農，遭蘇貞昌反問「你去看哪一家」，蔣萬安拒絕回答，還被民進黨訕笑。

對此，李正皓2日在臉書表示，支持為了台、美關係深化所以進口美國豬肉，不等於支持在政策尚未充分討論的狀況下讓美國豬肉輸入台灣，一個政策要完善，行政機關負責政策草擬、立法機關努力質詢抓漏，兩者缺一不可，質詢是民意代表的責任，備詢亦是行政官員的天職，唯有執政黨、在野黨各司其職，台灣才能不斷進步。

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

李正皓指出，在昨天之前，面對國民黨連續12次杯葛蘇貞昌上台報告、甚至是丟豬大腸的行為，他都是嚴詞譴責，因為選民選立委出來不是丟豬大腸的，是要監督政府的，可是平心而論，昨天蔣萬安質詢蘇貞昌是有內容的，反觀蘇貞昌備詢的態度，沒有誠懇回答蔣萬安的質詢，仍一貫耍嘴皮子、佔口舌上的上風。

李正皓認為，若蘇貞昌一開始就沒打算好好回答蔣萬安的質詢，那上週憑什麼指責國民黨的立委惡意杯葛、不認真質詢？國民黨惡意杯葛議事是不對的行為，相同的標準，蘇貞昌不誠懇備詢也是不能被接受的態度，「民進黨上半年累積的防疫紅利，已經快被蘇貞昌暴發戶似的揮霍下消耗殆盡，這正是當前民進黨最大的危機」。