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自爆「阿姨級酒女」強制坐檯還被打！目擊者還原現場　風向大逆轉

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲陳男稱消費被坑還被打。（圖／翻攝自爆料公社）

記者崔子柔／綜合報導

新北市陳男昨（1）日控訴，他和朋友到板橋一間音樂坊喝酒唱歌，當時先和老闆溝通過消費，卻疑似被「強制坐檯」，結帳時被多收2000元，他當下要報警卻被狂毆。文章一出就立刻引起網友熱議，也有疑似目擊者出面還原現場，指出情況和陳男描述的有很大差異。

陳男在爆料公社發文指出，他27日凌晨到板橋一間音樂坊唱歌，老闆告知消費方式為2000元包含一支洋酒及唱歌，陳男入座後，一名女副理主動上前敬酒，後來又有2位阿姨坐下，讓他心裡覺得怪怪的。

陳男指出，他在唱歌時，3個女人一直找他敬酒，讓他心生不滿，並請他們離開，後又有一名酒客上前聊天，他也請對方離開，卻引起爭執。

陳男表示，他告知店家情形並想買單，卻被收取4000元，多的2000元為1人500元的坐檯費加服務費，讓他不爽嗆說「是黑店啊？」，要報警時就被服務生壓制，並有另一名酒客及其他3女打得他頭破血流。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲陳男昨日發文爆料。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文發出後，有疑似當天的其他酒客出面指出，陳男自己邀請其他人上台唱歌，還對他們口出穢言，之後店內女服務生要扶陳男離開，卻被狠推一把，陳男又開始大喊輸贏，才會引起拉扯鬥毆，並指「他的叫囂聲在星聚點都聽得到」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲疑似目擊者出面回應。（圖／翻攝自爆料公社）

最後也有疑似店家方回應，稱當天陳男根本沒付錢，先口出穢言、動手，竟還上來討同情，並指出在警局看監視器畫面時，就清楚拍到陳男的舉動。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲疑似店家出面回應。（圖／翻攝自爆料公社）

網友綜合雙方說法，紛紛認為情況應該和原PO說的有落差，「不會有店家為了4000元要把人打成這樣」、「酒品差，看到人就喊輸贏」、「po文整個臉真的腫了」、「店家通常不愛惹事，因為有事發生就會被抄，所以拿出錄影畫面再來論對錯」。

▼陳男確實被打得很慘。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

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