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牛肉麵之亂翻版！藍營曝光「信功未挺萊豬」影片　2點打臉蘇貞昌

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記者黃翊婷／綜合報導

行政院長蘇貞昌1日與國民黨立委蔣萬安「過招」萊豬議題，脫口說出肉品公司「信功」十分支持這項政策。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書公布一段2分10秒的影片，反駁蘇聲稱上週前往屏東拜訪信功業者，實際上應該是11月19日，而且信功董事長楊博仁當日也不在場，「人事時地物幾乎都在亂扯，鬼話連篇。」

藍營公布信功未挺萊豬影片，打臉蘇貞昌。（圖／翻攝自Facebook／黃子哲政治職人）

▲黃子哲公布信功未挺萊豬的關鍵影片。（圖／翻攝自Facebook／黃子哲政治職人）

蔣萬安1日於立法院質詢萊豬議題，提到有屏東豬農反映，很擔心開放後國內養豬產業會受到衝擊，而面對蘇貞昌反問「你看哪一家」，他隨即表明「他們叫我不能說」。接著，蘇貞昌在台下綠委的笑聲及掌聲中回應，「啊！你就是這樣，你就是不懂，屏東豬農我非常熟，屏東豬農都非常支持我們。」

雖然蘇貞昌聲稱上週曾前往屏東信功肉品視訪，「他們還出口豬肉到日本，他（楊博仁）還是貴黨的中常委，他很支持」。不過，信功肉品1日晚間立即發布聲明澄清，蘇貞昌確實於11月19日蒞臨，但雙方並無接觸或談及任何萊豬立場及議題。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▼▲蘇貞昌聲稱獲得信功力挺，業者隨即發表聲明澄清。（圖／記者屠惠剛攝、信功肉品臉書）

▲▼信功肉品聲明，堅決不使用進口美國萊豬做為公司內外銷的產品。（圖／翻攝信功肉品臉書）

對此，國民黨文傳會副主委黃子哲再加碼公開一段影片，點出兩大錯誤，他強調，蘇貞昌參加信功舉行的銷日封櫃儀式，是在11月19日，已經是快要兩週前的事情，時間記錯就算了，連人也記錯，因為當日信功董事長楊博仁根本就不在現場。

黃子哲表示，楊博仁確實是國民黨的中常委，兒子則是信功的總經理楊旻叡，「在致詞時也有特別說明，他父親人在國外。蘇貞昌是隔空感應到，還是晚上睡覺夢到楊博仁的支持？」接著他話鋒一轉，點名引發「牛肉麵之亂」的前行政院發言人丁怡銘，酸諷蘇的謊話一功就破，還教壞丁怡銘這個「年輕人」，「人事時地物幾乎都在亂扯，鬼話連篇。」

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