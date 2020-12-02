　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

信功PO聲明打臉蘇貞昌！　徐巧芯狂噴7字：騙人馬上現世報

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市議會市政總質詢，台北市議員徐巧芯質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱茀濱／綜合報導

行政院長蘇貞昌昨（1）日赴立法院備詢時，被國民黨立委蔣萬安問及萊豬議題，脫口說出屏東豬農「信功」很支持政策，不料隨即被業者貼出聲明打臉。對此，台北市議員徐巧芯在臉書呼籲蘇院長「大話不要說太多」，並酸「聽見啪啪啪打臉的聲音」。

信功實業股份有限公司聲明指出，蘇貞昌院長11月19日來公司參與台灣豬肉加工品外銷封櫃儀式時，全程沒有討論或提及萊豬議題，故無蘇院長12月1日於立法院所說明的支持萊豬之事，且董事長楊博仁當日因商務未在台灣，並無談及任何萊豬立場及議題。

徐巧芯1日晚間發文開嗆，「蘇院長，大話不要說太多，應該謙虛傾聽民眾、廠商、農民、地方縣市的意見，並且藉此修正政策」，並批蘇貞昌對待意見不同的人，就用霸凌的方式待之；對自己人犯錯、耍特權，卻總是寬容以待。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 回復蔣萬安質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

她並直言，「民調顯示蘇貞昌院長是目前台灣政治人物最被討厭的，應該就是這個原因吧！」接著酸說「聽見啪啪啪打臉的聲音，騙神有沒有報應她不知道，但騙人馬上現世報。」

事實上，蔣萬安質詢今於立院質詢美豬議題，並提到有屏東豬農反映，很擔心美豬開放後，國內養豬產業受到衝擊。蘇貞昌反問蔣萬安「你看哪一家？你看哪一家？」台下綠委們哄堂大笑，蔣萬安則說，「他們叫我不能說」，台下綠委爆發更大笑聲還鼓掌，蘇貞昌還說，「啊！你就是這樣，你就是不懂，屏東豬農我非常熟，屏東豬農都非常支持我們。」

蘇貞昌事後也補充，上周去屏東信功肉品視訪，「他們還出口豬肉到日本，他還是貴黨的中常委，他很支持欸」。不過，信功肉品晚間發布聲明澄清，蘇貞昌確實於11月19日蒞臨，但雙方並無接觸或談及任何萊豬立場及議題。

另外，徐巧芯稍早其實也狂轟，蘇貞昌的「霸凌式治國」已經讓他自己的滿意度掉到谷底，成為目前全台灣民眾最討厭的政治人物第一名，「他要這樣繼續耍嘴皮子，不代表能夠贏到民心，行政院長要繼續這樣搞，下台只是時間早晚的問題而已。」

►每包才12元必囤！東風3層衛生紙下殺5.3折

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

信功PO聲明打臉蘇貞昌！　徐巧芯狂噴7字：騙人馬上現世報

蘇貞昌稱豬農挺開放萊豬　信功肉品打臉：堅絕不用美豬內外銷

台中只有1條捷運！議員呼籲「恢復BRT」　盧秀燕：回不去了

李來希酸「蘇震清絕食」：要減肥嗎、看能餓幾天？

家樂福萊牛風波音檔曝　王浩宇酸：學學好市多別打模糊

影／坦言綠2022「沒那麼樂觀」！林俊憲點名3縣市成壓力

快訊／連4天擾台！共機運8反潛機侵我空　12月首日不忘報到

游錫堃建議旅行業調整體質　掌握未來國境開放旅遊先機

賴士葆轟李遠哲：頂「諾貝爾光環」背書萊豬　要帶頭吃嗎？

阮昭雄挺吳怡農選北市黨部主委：若是謠言「我會全力以赴」

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

星卉現身澄清「沒有息影」　戒安眠藥暴肥8kg...找回30年前初戀情人

北市明倫社會住宅「3房租金4萬」　8坪陽台掀熱議！民眾：浪費空間

太驚人！低預算打造高質感美屋 傳統老屋化身為日系簡約工作室

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

信功PO聲明打臉蘇貞昌！　徐巧芯狂噴7字：騙人馬上現世報

蘇貞昌稱豬農挺開放萊豬　信功肉品打臉：堅絕不用美豬內外銷

台中只有1條捷運！議員呼籲「恢復BRT」　盧秀燕：回不去了

李來希酸「蘇震清絕食」：要減肥嗎、看能餓幾天？

家樂福萊牛風波音檔曝　王浩宇酸：學學好市多別打模糊

影／坦言綠2022「沒那麼樂觀」！林俊憲點名3縣市成壓力

快訊／連4天擾台！共機運8反潛機侵我空　12月首日不忘報到

游錫堃建議旅行業調整體質　掌握未來國境開放旅遊先機

賴士葆轟李遠哲：頂「諾貝爾光環」背書萊豬　要帶頭吃嗎？

阮昭雄挺吳怡農選北市黨部主委：若是謠言「我會全力以赴」

「阿穆爾天然氣」化工廠中國中石化入股40%　普丁表態了

大摩預估美元再崩跌35％　謝金河：不要把話說死！

拯救你們的床上溫存時間！5花招讓男人更持久

囚禁28年！母親將他鎖在公寓裡　親戚驚見「牙齒幾乎沒了」

「內褲裡面⋯兩個字」點燃綜藝魂！　伯賢挺KAI反差萌：挖出另一面

信功PO聲明打臉蘇貞昌！　徐巧芯狂噴7字：騙人馬上現世報

高雄下水道2死！妻子目睹遺體淒厲哭吼　搥胸跪坐急診室

一吵就拍！聲音照相元旦上路　分貝超標最高罰3600元

法300kg男斷腿困一年　出動「起重機」50人幫運出家門

輔大聖誕點燈浪漫氣氛　校長江漢聲欣喜分享學校發展成果

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

政治熱門新聞

議員呼籲恢復BRT　盧秀燕：回不去了

豬農挺開放萊豬？　業者打臉蘇貞昌

王浩宇酸家樂福　學學好市多別打模糊仗　　

信功PO聲明打臉蘇貞昌！徐巧芯狂噴7字

影／蔣萬安下鄉護豬農影片曝！

六合夜市辦桌變試喝　經發局處長遭拔官

坦言綠2022不樂觀！林俊憲指3縣市成壓力

李來希酸「蘇震清絕食」：要減肥嗎、看能餓幾天？

立委潑豬腸鬧議場　呂秀蓮喊改造立院

台灣會踏上哪國後塵？網秒選這國

賴士葆轟李遠哲：頂「諾貝爾光環」背書萊豬　要帶頭吃嗎？

蔣萬安護豬農引綠委訕笑　趙天麟酸：金童再次不堪一擊

陳柏惟自封立院風紀嗆聲「林為洲是誰」：對雜碎沒記憶

游錫堃盼旅行業調整體質　掌握國境開放先機

更多熱門

相關新聞

豬農挺開放萊豬？　業者打臉蘇貞昌

豬農挺開放萊豬？　業者打臉蘇貞昌

行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢，國民黨立委蔣萬安提及美豬議題，並指出屏東豬農有向他反映美豬若開放會衝擊國內豬農產業，蘇貞昌追問「哪一家？」蔣萬安拒絕回答，但蘇貞昌隨後自答是「信功」，且該商家很支持政府的政策，不過信功晚間透過臉書聲明，堅決不使用進口美國萊豬做為本公司的內銷產品。

遭爆花1億大內宣　政院：預算編列皆依法辦理

遭爆花1億大內宣　政院：預算編列皆依法辦理

蔣萬安護豬農引綠委訕笑　趙天麟酸：金童再次不堪一擊

蔣萬安護豬農引綠委訕笑　趙天麟酸：金童再次不堪一擊

蘇貞昌：在美國連太空人都吃萊豬

蘇貞昌：在美國連太空人都吃萊豬

徐巧芯挺蔣萬安　怒嗆蘇貞昌：繼續耍嘴皮早晚下台！

徐巧芯挺蔣萬安　怒嗆蘇貞昌：繼續耍嘴皮早晚下台！

關鍵字：

信功實業股份有限公司蘇貞昌徐巧芯

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／高雄下水道2死　工人全身淤泥無法插管

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

羅志祥「空中泳池實體照曝光」！網一看狂罵

丁小芹進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

口罩男「原價讓出」蔡依林門票　2女進場悲劇了

法鬥戰眼鏡蛇「死不瞑目」　飼主妻心痛幫闔眼

7歲妹訂餐　開門驚見42名外送員

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

快訊／高雄2工人下水道亡…老闆淚崩　勞檢處勒令停工

發票號碼全包淨賺4484萬元　比最低時薪高

21歲女護理師遭酒駕撞上　同事哭：她說回家喝母煮的雞湯

讚嘆搭「捷運橘線」都是正妹！他曝1關鍵

洋男陳屍台北租屋處　下體滲血全咬痕

45歲女懷第一胎竟罹癌！老公：一定要保小孩　醫淚揭超慘結局

更多

最夯影音

更多
曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚
他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面