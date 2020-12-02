信功PO聲明打臉蘇貞昌！　徐巧芯狂噴7字：騙人馬上現世報

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）



記者邱茀濱／綜合報導

行政院長蘇貞昌昨（1）日赴立法院備詢時，被國民黨立委蔣萬安問及萊豬議題，脫口說出屏東豬農「信功」很支持政策，不料隨即被業者貼出聲明打臉。對此，台北市議員徐巧芯在臉書呼籲蘇院長「大話不要說太多」，並酸「聽見啪啪啪打臉的聲音」。

信功實業股份有限公司聲明指出，蘇貞昌院長11月19日來公司參與台灣豬肉加工品外銷封櫃儀式時，全程沒有討論或提及萊豬議題，故無蘇院長12月1日於立法院所說明的支持萊豬之事，且董事長楊博仁當日因商務未在台灣，並無談及任何萊豬立場及議題。

徐巧芯1日晚間發文開嗆，「蘇院長，大話不要說太多，應該謙虛傾聽民眾、廠商、農民、地方縣市的意見，並且藉此修正政策」，並批蘇貞昌對待意見不同的人，就用霸凌的方式待之；對自己人犯錯、耍特權，卻總是寬容以待。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



她並直言，「民調顯示蘇貞昌院長是目前台灣政治人物最被討厭的，應該就是這個原因吧！」接著酸說「聽見啪啪啪打臉的聲音，騙神有沒有報應她不知道，但騙人馬上現世報。」

事實上，蔣萬安質詢今於立院質詢美豬議題，並提到有屏東豬農反映，很擔心美豬開放後，國內養豬產業受到衝擊。蘇貞昌反問蔣萬安「你看哪一家？你看哪一家？」台下綠委們哄堂大笑，蔣萬安則說，「他們叫我不能說」，台下綠委爆發更大笑聲還鼓掌，蘇貞昌還說，「啊！你就是這樣，你就是不懂，屏東豬農我非常熟，屏東豬農都非常支持我們。」

蘇貞昌事後也補充，上周去屏東信功肉品視訪，「他們還出口豬肉到日本，他還是貴黨的中常委，他很支持欸」。不過，信功肉品晚間發布聲明澄清，蘇貞昌確實於11月19日蒞臨，但雙方並無接觸或談及任何萊豬立場及議題。

另外，徐巧芯稍早其實也狂轟，蘇貞昌的「霸凌式治國」已經讓他自己的滿意度掉到谷底，成為目前全台灣民眾最討厭的政治人物第一名，「他要這樣繼續耍嘴皮子，不代表能夠贏到民心，行政院長要繼續這樣搞，下台只是時間早晚的問題而已。」

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