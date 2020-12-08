2020年度代表字「疫」！獲2.8萬票輾壓式奪冠

▲新冠肺炎疫情期間，台北捷運規定民眾必須戴口罩搭乘。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年的「台灣年度代表字大選」活動，從11月11日開始，至12月6日截止，票選結果在今（8）日揭曉，由前副總統陳建仁、疾管署長周志浩等數人推薦的「疫」字脫穎而出，以囊括總票數近三分之一的28441票拿下冠軍寶座，成為2020年的台灣年度代表字。

票選前10名的2020年度代表字，依序為疫、蓄、悶、安、韌、惜、勇、偽、茫，從中可以發現，今年因為新冠肺炎疫情重創全球，在年度代表字當中，候選的代表字多與疫情所引發的的現象、帶來的影響，甚至是描述人們這段期間的心情有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2020年台灣年度代表字由「疫」獲選。（圖／翻攝自2020台灣代表自大選網站）

前副總統、中研院士陳建仁指出，壟罩在百年大疫COVID-19的陰影下，死亡超過百萬，經濟嚴重衰退，瘟疫、防疫、疫苗成為整年的恐慌、試煉與盼望，正是推薦「疫」字做為2020年度代表字的原因。

疾管署長周志浩表示，今年全世界生活都圍繞在「疫」這個字，面對疫情你我皆疫無反顧，疫不容辭。

世界冠軍麵包師傅則指出，今年因為疫情的關係，改變了世界，但是我們更不應該被打敗，要「疫」起努力、克服並改變未來、改變疫情。

台灣年度代表字大選是為每年年底對台灣民眾徵集投票，選出一個年度代表性漢字的活動，旨在藉此代表字，表現該年台灣的社會面貌與心靈風景，並從歷年代表字解讀台灣的社會變遷。2020年的年度代表字「疫」以28441票的壓倒性脫穎而出；第二名「蓄」字僅有15722票；第三名的「悶」則拿到6169票。

活動至今已邁入第13個年頭，自2008年開始的年度代表字分別為：

亂（2008）：金融海嘯、國際油價上漲。

盼（2009）：歷經了金融海嘯及八八風災，有著盼望經濟、家園重建的希望。

淡（2010）：象徵台灣民眾處世智慧與哲學，中庸之道、泰然處之的恬淡心情。

讚（2011）：Facebook普及，「按讚」成為流行用語。中華民國100年國慶。

憂（2012）：末日預言、歐債危機、薪資倒退、物價上揚。

假（2013）：胖達人香精麵包及大統假油等食安事件；楊念祖抄襲事件。

黑（2014）：爆發主張反黑箱服貿並以黑色調為代表的太陽花學運；黑心商人製造黑心油品、黑心食品等事件。

換（2015）：即將舉行2016年中華民國總統選舉。

苦（2016）：2016年初美濃地震引發維冠金龍大樓倒塌事故；多個颱風侵襲台灣；整體經濟狀況未好轉且兩岸關係急凍；勞基法一例一休及廢除七天國定假日之爭；歐美瀰漫保護主義及民粹主義、英國脫歐、唐納·川普當選。

茫（2017）：全球氣候變遷；台灣未來發展茫然。

翻（2018）：年改推翻公僕信賴，促轉推翻歷史記憶，黨產推翻法治原則，霸權推翻多邊貿易，強國推翻各表共識，動盪推翻既有確幸。

亂（2019）：普悠瑪、教改和國慶賀電事件，讓台灣社會呈現緊繃狀態，與此同時，亂字是為第一個二度獲選的年度代表字。

疫（2020）：新冠肺炎疫情席捲全球，從疫情爆發至2020年12月初，已有約150萬人因疫情病逝。

►克蘭詩「護體神油」2300元→1099元