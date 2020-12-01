香港泛民派議員總辭今生效　人民日報：一場政治鬧劇

▲香港立法會民主派議員總辭，今起生效。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸全國人大常委會上月通過表決，取消四名香港立法會議員資格，之後，15位泛民派議員也以實際行動「攬抄」（指：同歸於盡）宣布辭職。其中，有13人的辭職令在今（1日）生效，香港立法會秘書處已將13人的立牌用黑色膠帶遮蓋。官媒人民日報則在微博發文稱，整起事件就是一場「政治鬧劇」。

大陸全國人大常委會11月11日表決通過關於香港特區立法會議員資格問題的決定，港府隨即宣佈楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌4人喪失立法會議員資格，民主派立法會15位議員隨後宣佈將總辭。國務院港澳辦發言人當時回應，此舉再次表明與中央頑固對抗的立場，是對中央權力和基本法權威的公然挑戰。

大公文匯全媒體今報導，15名「攬炒派議員」表示要放棄承擔議員責任，其中，許智峯及毛孟靜的辭職分別於11月12日及13日生效，其餘13人則於今日正式生效。

針對香港泛民派議員集體辭職，美國白宮國安顧問歐布萊恩先前發表聲明，譴責北京取消4名香港泛民主派立法會議員資格（俗稱DQ），並指出「一國兩制」已成為中共在香港擴大一黨專政的遮羞布。

大陸外交部發言人汪文斌則回應，「香港特區立法會議員資格問題是中國的內政，別國無權說三道四、插手干預，沒道理也沒資格。」

香港大學法律學院教授、基本法委員會委員陳弘毅日前接受《明報》採訪時提到，全國人民代表大會常務委員會作出的決定有「附帶效果」，對未來選舉影響深遠，選舉主任處理來屆立法會選舉的參選報名時，勢必將上述各點納入考慮。