趙立堅推文引澳洲暴怒　陸官媒發文力挺

澳洲政府26日證實,包含現役和前任在內有19名士兵,因涉嫌殺害39名阿富汗平民遭到刑事起訴。中國外交部發言人趙立堅近日發布身穿澳洲軍裝的男子持刀要脅兒童的圖片,敦促澳洲對最近的戰爭罪指控進行調查,遭到澳洲總理莫里森(Scott Morrison)公開指控。《人民日報》今天(1日)發表評論文章稱,澳洲無理指責,十足虛偽。

澳洲總理莫里森30日公開譴責,要中國立即道歉且移除圖片,趙立堅的推文「不僅噁心且令人反感」,「這令人不齒,沒有任何藉口可以合理化這樣的行為。中國政府應該為這則推文感到羞恥。」

《人民日報》怒斥,澳洲一些軍人在阿富汗犯下嚴重罪行,「事實十分清楚,澳方根本賴不掉,澳洲政府現在應該深刻反思並將兇手繩之以法,向阿富汗人民作出正式道歉。奉勸澳方正視問題,不要轉移視線,推卸責任。」

文章稱,澳洲政府現在應該做的是深刻反思並將兇手繩之以法,向阿富汗人民作出正式道歉,並向國際社會鄭重承諾永不再犯這種可怕的罪行,但是,澳洲一些政客卻氣急敗壞、倒打一耙,暴露出其十足的虛偽本性。

文章也批評稱,一些澳洲政客一向以「人權衛士」自居,實則大搞雙重標準,應該反躬自省,「多想想如何採取措施解決自身存在的嚴重違反人權、違背人類公理的問題,停止借人權問題干涉別國內政,停止搞政治操弄那套把戲。」

文章強調,阿富汗人民的生命理應得到尊重,「澳方欠阿富汗人民一個交代,欠世界一個交代,呼籲澳洲正視問題,不要轉移視線,推卸責任。」

此前,澳洲國防軍監察長19日公布一份調查報告顯示,澳洲特種部隊中的空降特勤隊(SAS)與突擊隊涉嫌非法以血腥方式虐殺39名阿富汗平民,並故意掩蓋犯罪事實。據了解,這些特種部隊士兵將受害者的喉嚨切開,放任他們鮮血直流,甚至在一旁幸災樂禍,殘忍行為被認為是對澳洲國防力量的「可恥與深刻的背叛」。

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D