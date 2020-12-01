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海南涉貪官員遭爆是林則徐後代　真相曝光

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▲▼海南官員林東涉貪落馬，爆出是林則徐後代。（圖／翻攝中新社）

▲海南官員林東涉貪落馬，網傳是林則徐後代。（圖／翻攝中新社）

文／中央社

因違法違紀而落馬的前中共海南省交通運輸廳黨組書記、廳長林東，被陸媒指為清朝名將林則徐後裔。林則徐基金會昨晚發出聲明指林東非林則徐後裔，並要求媒體道歉。

中共中央紀委國家監委官網28日通報，林東涉嫌嚴重違紀違法，正在接受紀律審查和監察調查。包括澎湃新聞等多家陸媒指，林東是中共解放軍海軍將領林遵之子、清朝名將林則徐的後裔，並以「有辱家門」形容林東。

不過，林則徐基金會29日晚間透過官方微信公眾號發表聲明駁斥林東是林遵、林則徐後代的說法。聲明稱報導內容不實、張冠李戴，嚴重影響了林則徐與林遵的聲譽。

聲明引述林遵的大女兒林華卿說法指出，林則徐是福建福州人，而林東是海南海口人，且林遵只有3個女兒，並沒有兒子，這些都是公開可查的資訊。她並批評相關媒體「懂不懂歷史知識？有沒有良心？」

林則徐,咸豐皇帝,福建省福州市,三坊七巷,林則徐紀念館（圖／視覺中國CFP）

▲林則徐紀念館。（圖／翻攝中新社）

林則徐基金會在聲明中指出，支持林華卿的訴求，嚴正要求涉及的媒體，公開闢謠並道歉，以正視聽。

然而林東為林遵之子、林則徐後裔的說法，最早是由澎湃新聞引述自中共黨媒人民網的「地方領導資料庫」。不過目前有關於林東的頁面已經被撤除，僅剩網友截圖在網路上流傳。

兩方說法對不上的羅生門，也成了網友議論的焦點，有網友笑稱「林東活到60歲，竟然無法證明自
己的父親是誰」、「聲明只敢罵一般媒體，卻不敢點出來源是人民網」。

根據公開資料顯示，林遵出生於海軍世家，曾經是中國國民黨黨員，官拜海軍海防第二艦隊少將司令；1949年率部屬叛變，加入共軍，後來成為中共解放軍海軍的創建者之一。

林遵並非為林則徐的直系後代，而是林則徐的堂弟之後，因此仍被視為林則徐家族的一員。

 
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