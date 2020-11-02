海南省委常委童道馳違紀被查　五中全會後首位落馬高官

▲海南省委常委、三亞市委書記童道馳涉違紀被查。（圖／翻攝環球網）

文／中央社台北2日電

官方通報，中共海南省委常委、三亞市委書記童道馳涉嚴重違紀違法，正接受調查。童道馳是中共五中全會後「落馬」的首名高官，他分別在加拿大和美國拿到碩、博士學位，並曾任職世界銀行。

中共中央紀律檢查委員會、國家監察委員會昨晚通報，童道馳涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

綜合陸媒澎湃新聞和海外華文媒體報導，53歲的童道馳是中共19屆五中全會之後，首名被查的副部級以上高官，也是今年以來「落馬」的第18名副部級官員。受查之前，童道馳頻頻露面，剛剛過去的這一週，幾乎每天都有活動。

▲童道馳（右）2013年以大陸證監會國際合作部主任身份來台。（資料圖／ETtody新聞雲）

據官方通報和網上資料，童道馳於1992至1994年在加拿大卡爾頓大學（Carleton University）攻讀公共管理專業碩士學位；1994至1999年赴美國知名智庫蘭德公司（RAND Corporation）國際部亞太研究中心擔任研究員，同時在研究生院政策分析專業在職學習，獲得政策分析博士學位。

1999年，獲得博士學位的童道馳進入世界銀行（WB）總部工作，擔任企業發展部公司治理局公司治理專家；2000年回中國，此後20年分別任職於4個地方，包括在中國證監會工作14年，隨後出任商務部部長助理、湖北省副省長等職。