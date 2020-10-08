解放軍高新機常態性進駐海南　張競：南海情報角力將升溫

▲解放軍高新電子戰機常態性進駐海南。（圖／翻攝臉書：張競）

記者曾俊豪／台北報導

中華戰略學會研究員張競7日在臉書發文，並上傳多張海南陵水軍用機場的衛星空拍圖，內容為解放軍海軍航空兵多架高新電子戰機在機場內的畫面。張競向《ETtoday新聞雲》表示，從多方消息來看，該系列軍機已是常態性進駐，顯示解放軍將加強南海情報準備，未來強權在南海情報角力勢必逐漸升溫。

張競表示，情報戰場上的拼搏是要在開火前取得優勢，也就是說，情報戰的成敗是決定最終是否有開戰必要的最重要因素，「假若能夠運用反情報手段，讓潛在敵手無法順利進行情蒐，完成作戰環境情報準備作業，自然就可使假想敵知難而退。」

他提到，從曝光的照片來看，有各類不同序號的海航高新系列空中特種儎臺，分別進駐陵水機場不同機坪與指定滑行道邊，其整備位置還配置有不同型式之地面支援保障裝備（GSE： Ground Support Equipment），「由此看來，可以確認是常態性進駐，集中提供後勤保障與作戰任務支援，而非偶發性輪戰進駐至其他殲擊機常態性駐防機場。」

張競指出，解放軍海航高新系列特種空中平臺，其實在2018年5月就已經進駐海南陵水機場，當時也有媒體曝光相關消息。

▲▼張競認為南海情報角力將升溫。（圖／翻攝臉書：張競）

他進一步分析，高新系列特種空中儎臺集中進駐在特定海航沿海機場，顯示將解放軍積極在南海落實戰場環境情報準備，加強目標情報蒐集研整作業，並強化戰場經營與掌握動態情報。

張競強調，情報整備與戰場經營是攻防一體，所以除了反情報的作為外，另一個面向就是情報蒐集，「從海航高新系列特種儎臺前推進駐來看，未來強權在南海情報角力勢必逐漸升溫。」

他也提醒，軍事動態是事關生死的議題，如果將空中偵巡活動都視為「擾臺」或「入侵」防空識別區，以濫情手法面對情勢變化，顯然就曝露國安團隊成員見識淺薄，大難臨頭而不知死之將至。