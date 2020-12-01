▲新店碧潭希望市集賣菜、泡咖啡，侯友宜現身咖啡爽節展現斜槓。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜11月29日到新店碧潭參加「第6屆咖啡爽節」活動，頒發手沖咖啡比賽冠軍獎盃，不僅化身一日咖啡師體驗手沖咖啡魅力，也勉勵現場擺攤農友辛勞並協助叫賣新鮮蔬菜，與咖啡師、小農及參與民眾一同歡慶咖啡年度盛典，現場除了販售各式咖啡、新鮮農特產品，還有斜槓職人帶來的精美手作文創，以行動支持新北希望市集的小農們。

為了讓市集更豐富多元，農業局輔導碧潭希望市集的營運團體「台灣農民組合協會」，第2次與「咖啡爽」、「斜槓職人」等團隊合作，於碧潭地景藝術期間聯名舉辦「新北希望市集X咖啡爽節」，將在地最新鮮的農產市集加入咖啡、手作等元素。

▲侯友宜現身咖啡爽節展現斜槓。

手沖咖啡競賽透過醇度、甜度及風味等咖啡重要元素進行評選，透過初賽由120人中選出32人，再經過這2天的循環賽，經由國際專業評審選出本屆最佳的手沖咖啡。獲得冠軍的咖啡師唯弦表示，手沖咖啡的每個環節都不能馬虎，本次賽事高手雲集，可以說是實力的對決，對自己能夠獲得冠軍非常訝異。

主辦單位之一「台灣農民組合協會」執行長楊儒門先生表示，「希望市集」理念是幫助農友推廣自產自銷的優質農產，避免中間剝削，同時讓消費者與農民直接購買當季新鮮的農產品，而碧潭希望市集由15位在地小農集結而成，主打多元農特產品，不僅有時令有機蔬菜、友善契作稻米，也販售放養雞蛋、手作糕點、蜂蜜、茶葉及米麵食加工品等品項，不只販售品項豐富，同時也由本協會為民眾的食品健康把關。

▲新北市政府秉持「先創通路、再開農路」精神，積極協助農友拓展銷售通路。

侯友宜表示，市府秉持「先創通路、再開農路」精神，積極協助農友拓展銷售通路，分別選在觀光老街、登山步道及交通要道等地方，建立19處各具特色的市集據點，提供市民朋友不論登山旅遊、通勤路過都能輕鬆購買本市最新鮮的優質農產，落實「產地到餐桌」的概念。

侯友宜說，希望市集透過異業結盟，將市集融入咖啡、甜點、創意手作等元素，不僅打破傳統農產市集架構，增加市集民眾選購品項，同時也讓市集朝向多元發展相得益彰，增加市集來客量及消費意願，達到多贏的局面。

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