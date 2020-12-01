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台灣未來會踏上哪個國家後塵？　網一面倒選這國：殘缺版

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▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣面臨人口老化、低薪困境。圖為台北101大樓。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾羿翔／綜合報導

台灣面臨人口老化、低薪少子化的狀況，有網友就在批踢踢提問，台灣經濟不好、國際地位又邊緣，且什麼貿易協定都沒簽，整天內鬥內耗，台灣未來會步入哪個國家的後塵呢？發文引起熱議，底下有不少人都馬上回答「日本」。亞太15國11月15日正式簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），台灣被排除在外，貿易關係恐面臨更大挑戰。

該網友以「台灣之後會步入哪個國家後塵？」為題發問，網友紛紛回應，「殘缺版的日本」、「比日本還慘」、「低配版的日本」、「簡陋版的日本，我猜會開放社會移入」、「表面有點像日本，但本質有差」、「考慮到文化特性，台灣是日本第二」、「日本，其實很多地方都蠻像」。

▲▼ 中華民國國旗,國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中華民國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

也有網友指出，「像升級韓流之前的韓國還比較貼切」、「墨西哥、菲律賓」、「說是阿根廷還差不多」、「被馬來西亞、菲律賓踩在地上摩擦」、「東南亞新加坡海放台灣，別自己往臉上貼金了」。

亞太15國11月15日正式簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），台灣被排除在外，貿易關係恐面臨更大挑戰。15國包含印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞等東協十國，以及中國大陸、日本、韓國、澳洲以及紐西蘭，RCEP預計明年底或2022年初生效。

RCEP簽署旨在通過削減關稅、非關稅壁壘，建立統一市場的自由貿易協定，生效後成員國之間90%原產貨物貿易將取消關稅，某些關稅則將立即取消，受影響最大的行業包括傳統高關稅的行業，例如食品、農業、消費品以及汽車。

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