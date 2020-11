奧運延期好貴！追加經費＋防疫「增800億」　組委會受不了求贊助

▲東京奧運因疫情延後產生了高額追加經費。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

組委會估計,因受新冠疫情影響而延期至2021年夏天的東京奧運會和殘奧會,追加經費將高達2000億日元(約新台幣550億元),而東京奧運在防疫上所需的經費,也至少需要1000億日元(約新台幣275億元)。

據《共同社》報導,追加的經費包括場館的再確認費用、租借和保管設備的費用、奧組委的勞務費等,而防疫經費則包括完善醫療體系及採購防疫所需設備等。日本政府、奧運組委會和東京政府將在12月2日彙總9月就開始推動的防疫報告後,再計劃三方在追加經費及防疫費用上的負擔比例。

