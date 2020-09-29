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「電波拉皮」安全把關有撇步！　醫籲：靠3步驟認明原廠正貨

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▲進行醫美療程前，如何為自己的權益把關？台灣醫用雷射光電學會呼籲民眾，進行任何療程前可透過3步驟，認明器材是否為符合認證的產品。(採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆)

記者陳珊珊／採訪報導

台灣醫美療程需求快速增長且年輕化，有些民眾已逐漸將醫美療程視為例行性肌膚保養的一環，眾多療程中，民眾又最注重什麼環節呢？台灣醫用雷射光電學會呼籲民眾，在進行任何療程之前，可透過3步驟認明產品是否為原廠正貨，為自身權益把關。

▲▼ 博士倫醫美 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼有些民眾已逐漸將醫美療程視為例行性保養的一環。（圖／台灣醫用雷射光電學會提供）

▲▼ 博士倫醫美 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

台灣醫用雷射光電學會理事長彭賢禮表示，「現在許多人對手術的接受度不高，所以大多療程是以規律的方式進行，轉變成深度保養。另外，民眾關注度很高的電波拉皮，利用電波加熱，至一定範圍後就能達到緊縮拉提的效果，不過這項療程也考驗著醫師控制電阻的能力」。

▲▼ 博士倫醫美 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲台灣醫用雷射光電學會理事長彭賢禮在研討會中分享，民眾挑選醫美療程，大多以「價格」為首要考量。（圖／記者謝盛帆攝）

追求自然美的同時，多數民眾都明白安全的重要性，不過面對療程選擇，仍多優先考量「價格」。醫師呼籲民眾，應學會辦別原廠正貨，以避免使用到非合法管道購買的儀器與耗材，間接影響療程效果或造成傷害。

▲▼ 博士倫醫美 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲台灣醫用雷射光電學會理事長彭賢禮。（圖／記者謝盛帆攝）

台灣醫用雷射光電學會理事長彭賢禮表示，「有時療程無法達到預期效果，並不全因醫師技術不佳，產品好壞也是關鍵。若消費者未使用合格的產品，可能提高副作用的產生，希望消費者在愛美前能夠慎選產品，減少此狀況發生」。

▲▼ 博士倫醫美 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲民眾在進行醫美療程前，可先透過3步驟認明原廠正貨，為自己的權益把關。（圖／台灣醫用雷射光電學會提供）

台灣醫用雷射光電學會理事長彭賢禮補充說明，「其實認明原廠正貨有3步驟可以參考，第一是在療程前，先當面拆封產品，確認是否為完整包裝，第二是認明外盒上下封口處的防偽雷射標籤，最後則可以掃描防偽雷射標籤上的QR Code驗明正貨」。

▲▼ 博士倫醫美 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲進行醫美療程前，民眾可先檢查包裝是否完整，以及是否有防偽雷射標籤。（圖／台灣醫用雷射光電學會提供）

▲▼ 博士倫醫美 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲民眾可用手機掃描防偽雷射標籤上的QR Code驗明正貨。（圖／台灣醫用雷射光電學會提供）

透過簡單的3步驟，為自己的權益把關，台灣醫用雷射光電學會呼籲醫療人員與消費者，應共同加強安全意識，避免花了錢卻傷身。

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