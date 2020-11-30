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奧萬大翻車1死20傷　林佳龍急下4指示：檢視事故下坡彎道安全性

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記者賴文萱／台北報導

南投縣仁愛鄉奧萬大30日中午12時36分發生嚴重事故，一輛遊覽車行經仁愛鄉親愛村大安路1.5公里處時翻覆，導致1人死亡，5重傷，15人輕傷。交通部長林佳龍得知事故後，稍早給出4指示，除要求公路總局最遲應於明日發放完慰問金，也要保存完整行車紀錄、工時班表等，另外，要檢視事故現場之下坡彎道前後路型安全及車速警示是否充分，並於最快時間內改善，並加強車輛之行前安全檢修。

▲▼奧萬大翻車。（圖／李忠憲翻攝）

▲奧萬大翻車事故發生瞬間。（圖／記者李忠憲翻攝）

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林佳龍今在事故發生時在嘉義出席立法院交通委員會考察行程，得知事故後即指示公路總局長許鉦漳成立應變小組，由政務次長陳彥伯負責督導，並由台中監理所派員即刻前往現場協助搶救和善後事宜。

林佳龍也給出4指示，公路總局針對傷者及亡者家屬之慰問金，最遲應於明日完成發放，並持續提供一對一關懷小組之專人協助；行車事故之調查，力求完整保存行車紀錄、工時班表等相關資料，並全力配合運安會調查。

公路總局應配合警方現場勘查及運安會調查情形，會同地方政府及相關主管單位，檢視事故現場之下坡彎道前後路型安全及車速警示是否充分，並於最快時間內改善。鑑於國內旅遊需求增加，請觀光局會同公路總局，協助旅行業者落實行車安全，並加強車輛之行前安全檢修。

▲▼奧萬大司機違規紀錄。（圖／公路總局提供）

▲奧萬大事故司機違規紀錄。（圖／公路總局提供）

公路總局說，本次事故原因尚待警消單位後續調查，目前得知事故車輛分別為高統遊覽車股份有限公司所有568-TT 號營業遊覽大客車，定檢及駕駛人林○萣資格均符合規定。不過，根據公路總局駕駛人資料顯示，該名駕駛發照日期為102年6月17日，目前有82件違規紀錄，33件未結，但無酒駕紀錄，車駕籍均正常。

公路總局補充，駕駛33件違規中，確認無職業大客車違規情況，均為機車及小客車違規，強調駕駛個人的全數違規數量，並不是拿到大客車職業駕照後的統計。

▲▼奧萬大遊覽車資料。（圖／公路總局提供）

▲奧萬大遊覽車資料。（圖／公路總局提供）

至於遊覽車部分，根據公路總局資料顯示，該輛遊覽車為2012年2月出廠，車齡僅8年，並無逾期檢驗、違規紀錄，另外車子有強制汽車責任險、防止鎖死煞車系統（ABS），也有介接GPS。

公路總局表示，事故路段為允許乙類大客車行駛之道路，事故車輛最近一次檢驗日期109年11月11日，下次定檢日為110年5月30日。

▲▼南投奧萬大遊覽車翻覆意外。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲南投奧萬大遊覽車翻覆釀1死、5重傷、15輕傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

據了解，該部遊覽車是從高雄出發、由忘憂草旅行社舉辦之奧萬大1日遊活動，與高統遊覽車公司合作，該團共計21人，包括司機1名、領隊1名、旅客19名，中午團員在清境農場午餐後，前往奧萬大途中遊覽車不慎翻覆。

經查，該公司有依規定投保強制汽車責任保險200萬元、乘客責任保險200萬元並加保任意險100萬元，另有旅平險200萬元。

針對本次事故初步瞭解，林姓駕駛人本日至事故發生時駕駛時間3小時43分，前1日駕駛時間為4時30分；公路總局已要求高統遊覽車股份有限公司妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，並已責成高雄市區監理所今日前往該公司全面安全查核，未來將持續輔導強化該公司人車安全管理措施，防患各項可能風險，以確保該公司車輛之行車安全。

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