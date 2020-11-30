導入AR技術！超級任天堂世界確認明年2月4日在日本開幕

特約記者洪聖壹／綜合報導

日本環球影城（USJ）宣布了期待已久的任天堂主題區（SUPER NINTENDO WORLD）的開放日期，確認將於2021年2月4日在大阪環球影城開放，其中還包括了瑪利歐實境賽車。

▲日本官方宣佈，超級任天堂世界將於2021年2月4日開幕。（影片／取自YouTube）

超級任天堂世界是一個以任天堂角色以及其世界觀為主題的大型活動園區，除了以往主題樂園所專屬的基礎設施，像是各式主題餐廳、紀念品商店，最重要的就是把虛擬遊戲內容搬到樂園當中，提供全新的遊玩體驗。

瑪利歐實境賽車

從這次活動當中公開的消息可以了解到。全新公開的遊樂設施陣容確認有搭乘型的「瑪利歐擴增實境賽車」，採用了最新的擴增實境（AR）技術，讓用家們戴上專用眼鏡，和瑪利歐等任天堂當家角色一起在賽道上奔馳。

根據官方說明，整場賽車時間約 5 分鐘，壹輛車最多可以搭乘 4 個人。每輛汽車具有實體方向盤，座位上設有體感裝置，搭配 AR技術、光雕投影技術、全息影像技術等三大技術，讓玩家在同一個娛樂設施當中，以虛擬的方式在各種不同的賽道遊玩，藉此享受全然不同的娛樂效果。

庫巴城堡

這次還公開了以反派角色為主的「庫巴城堡」，城堡當中將會有知名反派角色「庫巴」的巨大雕像將迎接來訪者，場內也有重現遊戲風格的石壁、監牢、鐵門等裝飾，重現獨有的遊戲世界。

耀西大冒險

這個遊戲場景將讓遊客們乘坐在「耀西」的背上，追著奇諾比奧隊長出發展開尋寶的大冒險，遊戲場景是蘑菇王國，遊客們以兩人一組，靠著一張地圖尋寶冒險。

力量提升手環

這是挑戰庫巴 Jr. 通過闖關、打倒敵人，收集三打鑰匙，從庫巴 Jr. 手上奪回金色蘑菇的遊戲。遊玩時需要另購的力量提升手環（售價 3200 日圓），購買之後即可和自己的智能手機配對，才能參與收集鑰匙的挑戰。

此外，正如同今年二月在美國運量的敲磚塊活動壹樣，這個力量手環可以讓所有遊客在園區內敲擊問號磚塊收集金幣，並通過手機來確認收集狀況、挑戰排名，或者是參加角色集章活動等等，不過贈獎回饋內容未知。

據了解，「超級任天堂世界」的投資額超過 600 億日圓，受到全球 COVID-19 疫情影響，為了確保遊客和工作人員的安全，這家位在日本大阪的環球影城營收大幅降低 50% 以上、園區裁員 3.2 萬人，為了迎接明年遊客，園區表示正在與衛生行政管理官員密切配合，以確保遊客安全為優先運營。