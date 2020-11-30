機車遭撞倒掉漆　兇手留字條「跨丟鬼」！車主氣炸報警

▲邱女機車遭撞倒後，車頭夾著一張字條，沒想到裡面竟寫著「跨丟鬼」3個字，讓邱女氣得報警抓人。（圖／翻攝自Facebook／我是頭份人）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名邱姓女子，28日下午將機車停在頭份市東民街1處空地後，就在晚上11時返回準備騎車時，發現機車遭人撞倒且傷痕累累；更扯的是，車頭還夾著1張紙條，邱女以為是肇事者留電話，沒想到內容竟寫著「跨丟鬼」，邱女看到後整個爆炸，立刻報警求援，希望揪出兇手。

邱女在網路社團《我是頭份人》PO文表示，求有目擊到把機車弄倒的好心人，實在太生氣了，以為肇事者留了電話，殊不知打開紙條上面留下「誇丟鬼」，有夠沒水準！不相信會遇到這樣的人，本來還相信這世界的人都是善良的。

▲▼邱女機車遭推倒後，整輛車都傷痕累累 。（圖／翻攝自Facebook／我是頭份人）

邱還說；發現時已報警，請警察協助追查，別忘了路口有很多監視器呢！決定給這個人好好教育一下，希望你快點被找到～好好等電話通知你吧！好期待見到你唷。

不少網友紛紛留言表示「也太傻眼了吧」「他真的要見到鬼了」、「人格是有什麼問題嗎」、「低級當有趣」、「超垃圾的」等等。

頭份警方表示，29日晚間11時24分接獲報案，表示自己的機車在自強路與東民路口遭人毀損，警方已調閱附近路口監視器，以車追人，目前正積極追查中。警方也呼籲，汽機車駕駛人肇事雖無人員傷亡，但未依規定留在現場，將會處以1000元以上3000元以下罰鍰。如故意推倒別人機車，將依毀損罪處以2年以下有期徒刑，或15000元以下罰金。

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