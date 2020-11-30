6歲女童專心錄家校作業影片　滑稽爸身後熱舞尖叫引來千萬觀看

▲女兒錄作業，父親忘情在後方熱舞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國俄勒岡州比弗頓市（Beaverton Oregon）就讀小學一年級的達拉尼（Delaney Jones），上週在錄製虛擬教學的影片時，她的爸爸艾薩克（Isaac Jones）意外入鏡，並在後方忘情熱舞，同時也讓哥哥、弟弟加入熱鬧氣氛中；媽媽珍妮弗（Jennifer Jones）見狀，便把影片上傳，竟吸引千萬人觀看。

綜合外媒報導，6歲的達拉尼當時在為手工藝課錄影，老爸艾薩克身穿綠衣從後方出現，隨著音樂隨開始起舞，還配合音樂起立蹲下，同時發出尖叫，模樣十分滑稽。鏡頭前的達拉尼專心講解勞作的步驟，還嘆氣說，「那是我爸」。過程中，艾薩克抱著幼兒一起舞動，達拉尼的哥哥也趁機入鏡。

珍妮弗在查看傳給老師的影片後，意外發現丈夫的舞姿，便將影片傳上網，竟獲得了1569萬的觀看數。

珍妮弗在受訪時表示，觀看影片時，她邊哭邊笑；因為丈夫不是喜歡與世界分享這些事的人，看到其他人欣賞他是個有趣的父親，這讓我振奮。她還補充道，老師收到作業後回信表示，今天過得很愉快。艾薩克則認為，在家裡跳舞和大笑是很平常的事，女兒對父親的行為並不感到困惑。