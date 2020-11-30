龍蝦吃到飽端出「海戰車」遭投訴！同業曝光價差：會吃的都是老饕

▲海戰車龍蝦（俗稱：蝦咕頭）1兩約113元 。（圖／記者郭世賢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前有民眾到高檔龍蝦吃到飽，結果發現上桌疑似是「海戰車（俗稱：蝦咕頭）」，甚至可能是更低檔的「扇蝦」，忍不住投訴店家騙人。不過，類似的消費糾紛先前也發生過，有民眾到嘉義布袋漁港吃「海戰車」花了4140元，認為價格太高不合理。就有業者曝光各種海鮮時價，提醒「有幾種海鮮盡量不要去點，結帳時會超乎想像。」

本站今年5月曾報導《「海戰車」開出來…龍蝦都要靠邊站！「2隻4140（元）」被嫌貴 同業曝秘辛：很便宜了》，有女網友在臉書指稱，到嘉義布袋漁港吃「海戰車」花了4140元，覺得價格太高不合理。對此，餐廳老闆出面喊冤，烹煮之前都有事先告知。

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此外，一名徐姓同業也表示，他每周都會直接去漁港批貨，透露海戰車的批發價大概在1斤1950～2500元，「餐廳的行情大約在1兩180～220（元），那個4140（元），真的不貴」，並說海戰車在台灣很少見，大多是仰賴進口，像是澳洲、菲律賓、印尼都有，「2隻4140，真的便宜」、「在海戰車面前，龍蝦都要靠邊站。」

▲黑排蝦咕1兩約69元。（圖／記者郭世賢攝）

不過，據本站報導《海鮮人人愛！口袋不深的消費指南 富基海產店家老實說「這些不要點」》，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪石門富基姊妹餐廳，餐廳老闆娘江玉琴就提醒，口袋不深的客人，如果到海鮮餐廳，要吃得「經濟又實惠」，有幾種海鮮盡量不要去點，因為結帳時會超乎想像。

江玉琴表示，如果客人是第一次來吃海鮮，她基本上不會介紹「海戰車」，通常都是推入門款龍蝦類，像是「波斯頓龍蝦（1斤680元／1兩約43元）」、「白鬚龍蝦（1斤1050元／1兩約66元）」，更說會吃海戰車龍蝦的客人，基本上都是老饕客指名。

另外，高單價的蝦類有「瀨尿蝦（1斤1350元／1兩約84元）」、「七彩龍蝦，也就是俗稱的錦繡龍蝦（1斤1850元／1兩約116元）」、「野生大明蝦（1斤1580元／1兩約98元）」、「黒排蝦咕（1斤1100元／1兩約69元）」。而這些海鮮隨著季節不同，價格會有波動，還要再加上料理費用。初次到海鮮餐廳的客人，盡量跟店家確認好報價。

▼左為海戰車龍蝦（俗稱：蝦咕頭）1兩約113元；右為黑排蝦咕（俗稱：蝦咕排）1兩約69元。（圖／記者郭世賢攝）