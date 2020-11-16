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肉控請舉手！連鎖平價牛排霸主慶26週年推出會員滿額贈回饋

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▲▼貴族世家吃到飽 。（圖／業者提供）

▲美味的牛排搭配無限享用的沙拉吧料理。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

有26年歷史的平價牛排老牌「貴族世家牛排」在全台灣有近四十多家分店，時值週年慶之際推出會員滿額贈的好康優惠活動，只要加入貴族世家LINE@好友，就可以享有滿千元現折50元的優惠。愛吃牛排美食的肉控可以把握機會加入會員享好康。

作為台灣平價牛排霸主，貴族世家早已經是大家耳熟能詳的台式牛排在地老品牌，從1995年在板橋成立第一家貴族世家牛排館迄今，26年之間展店至近四十多家的規模，以「平實的價格，最舒適的享受」為信念，在全國各地區樹立獨特的美食形象，陪伴數不清的家庭、學生、上班小資族歡度許多重要的聚會時光。

▲▼貴族世家吃到飽 。（圖／業者提供）

▲舒適的用餐環境搭配豐富的沙拉吧選擇。

以薄利多銷為原則，貴族世家表示，雖然走的是平價的路線，但是一直以來都自行進口優質肉品及原物料，並且通過法國標準協會ISO22000及HACCP國際食品安全管理系統雙認證，為了讓消費者能夠吃得安心，全品項的肉品更每季都會自主送檢，搭配無限量供應的豐富自助式沙拉百匯，成為肉食主義者享受美食的優先選擇之一。未來也將對會員陸續規劃更多的回饋，希望讓消費者不只享受美食，也可以享受更多優惠好康。

▲▼貴族世家吃到飽 。（圖／業者提供）

▲沙拉吧提供多元的中西式多樣化料理。

在歡度26週年慶之際，貴族世家舉辦週年慶活動，讓會員消費直接折抵現金回饋！只要加入貴族世家LINE@好友，並申請成為會員（http://ocard.co/A?sid=x0a32l），結帳時同時出示會員身份，即可享有滿千元現折50元的優惠，消費積點還能換好康，當月壽星還另外有專屬的生日禮，揪閨蜜麻吉聚會一起吃起來！

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