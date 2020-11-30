神鬼女會計「2年A走118萬」！1細節露餡被抓　和解得賠公司111萬

▲女會計利用不同帳戶提存差額的機會，侵占公司24筆帳，共118萬6500元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄某公司一名黃姓女會計將公司支付客人的款項，以不同帳戶提存差額的方式，趁機轉入自己的帳戶，2年內侵占118萬6500元，並於事後竄改帳目字樣。對此，橋頭地院日前審理，依變造私文書、業務侵占罪共25罪，將黃女判刑15年7月，合併執行2年，另宣告緩刑4年，接受法治教育2場，可上訴。

判決指出，黃女負責保管公司的營運資金帳戶，以及製作公司財務報表，若公司要支付客戶款項，會由黃女開立提款單後，自乙存帳戶內提領金額，存入甲存帳戶供扣款。孰料，2015年9月至2017年8月間，黃女卻利用此機會，除了提領扣款款項，還順便多領部分金額，藉此侵占24筆公司款項，金額達118萬6500元，事後，將乙存摺內頁列印出來後，於「0000000轉帳50,000黃OO」等文字，以修正帶塗掉自己姓名，手寫竄改成「零用金」三字，直到公司發覺帳目有異，全案因此曝光。

對此，黃女犯後坦承不諱，除了答應公司會返還侵占金額118萬6500元，另與公司達成和解，會分期給付和解金111萬3500元，而公司也同意給予緩刑宣告。

法官審酌上情後，依變造私文書、業務侵占罪共25罪，將黃女判刑15年7月，合併執行2年，其中變造私文書罪2月，得易科罰金6萬，另宣告緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，接受法治教育2場，全案仍可上訴。

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