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獨／高雄神鬼女會計搬走近億元手法曝！補習班闆娘：連我薪水也A

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▲▼ 小港受害女補習班老闆 。（圖／記者黃子倩攝）

▲小港區受害補習班女老闆，問起發現女會計動手腳A錢經過，神情難掩落寞。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

在高雄小港地區經營已久、頗富名聲的一間補習班，外表簡單、環境單純，任誰也想不到，深受女老闆信任的女會計，竟然聯手自己在銀行做事的妹妹，兩人內神通外鬼，任職19年來利用做假帳的方式，掏空補習班9800萬元；女老闆2日接受《ETtoday新聞雲》訪問時說，由於民國87年前的帳冊已經找不到，而且事後發現自己10多年來都沒領到薪水，因此合理懷疑，女會計事實上A走更多錢。

回想坐在補習班進門第一排的女會計，女老闆說：「她不只外表簡樸，做事心思更是細膩，經過她手的帳款，不管學生家長何時繳款等等細項，她都能記得一清二楚，因此我一開始就把我的存摺、大小章都交給女會計，方便她處理補習班的帳務問題，實在想不到她會這樣對我。」

▲▼小港受害女補習班老闆 。（圖／記者黃子倩攝）

▲站在女會計曾坐的位置，補習班女老闆回想當時帶她不錯，不懂為何遭到背叛。（圖／記者黃子倩攝）

補習班女老闆進一步還原，當時發現事情不對勁的經過，她說102年的一天下午，她經過補習班後方堆放雜物的倉庫，發現最上面一層堆了好幾袋黑色塑膠袋，她打開一看，上面堆了不少廢紙，立刻找來兒子質問，為何垃圾不丟，但兒子委屈的說「那袋東西不是我丟的」，這句話讓女老闆察覺有異，叫孩子把黑塑膠袋全搬進車裡，好讓她一一檢查。

一查不得了，讓她吃驚的是，黑色塑膠袋上面放廢紙，其實是想掩蓋著下方一大堆收據存根聯，因為這些收據拿來跟帳本核對，金額對不上或者沒有入帳的竟然多達500萬，這才讓她驚覺補習班的收益，可能都被自己人私吞。

不過由於忙碌的女老闆本身沒有看帳本的習慣，所以驚覺事態不對的時候，回頭查找歷年帳本，僅僅找到民國87年到98年間的帳冊資料，但光是這幾年清查下來，女會計和她妹妹做假帳A走的金額就高達9800萬，女老闆被問到這個部分，激動的說，「她就是有辦法做到讓你完全看不出來。」

▲▼小港受害女補習班老闆 。（圖／記者黃子倩攝）

▲受害補習班自行製作看版，清楚列出女會計A錢13項手法。（圖／記者黃子倩攝）

女老闆的老公進一步補充，女會計當時的手法，就是將總帳還有分類帳分開，總帳就是所謂的「流水帳」，裡面付電費、水費等等雜支，其他金額則列入分類帳，也就是補習班內不同班別的各收的學費等帳款，不過在做這些帳款前，女會計早就把部分金額A起來，所以收支表面上看來永遠接近平衡，但看起來就是沒有賺錢。

女老闆說：「小到學生的便當費，大到我自己的薪水等等，都沒有實際入帳，我的薪水10多年來都沒有發過一次，但她的帳本內都寫說有，妳看這人多誇張。」由於遭A走的款項數目複雜且龐大，補習班內部花很多心力清查，最後發現有具體資料的不法所得就有近億元。

女老闆感嘆，女會計任職19年來，她不僅百般信任對方，也幫忙處理對方的家務事！女老闆緩緩的說：「雖然我沒有空閒時間，可以請對方吃飯，也很少聚餐，可是她和老公吵架我每次都知道，也都有幫忙居中協調，調解夫妻間的問題，完全沒想過，有一天她會這樣對我，我們還得對簿公堂。」

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