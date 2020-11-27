銀行女副理處理貸款！客戶妻吃醋…狂打200通電話譙：用肉體勾引人

▲銀行女副理幫男客戶處理貸款，卻被對方妻子懷疑有不正常關係，還遭200通電話騷擾崩潰。（示意圖，非當事人／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／高雄報導

銀行女副理花花（化名）2018年間與男客戶阿燦（化名）因貸款業務往來，遭阿燦妻子懷疑有不正常關係，一年半內打了200多通電話騷擾，狂罵「一天到晚用你的肉體在勾引人」、「你脫光光也沒人要用你」等語，讓花花崩潰，決定提告求償30萬元。日前法院審理後，判阿燦妻子賠4萬元，可上訴。

判決指出，花花幫阿燦處理貸款期間，阿燦妻子憑個人臆測、無任何證據，懷疑花花與阿燦有一腿，便向銀行檢舉，還加碼稱花花處理貸款過程，曾積欠阿燦款項。孰料，銀行查證後，確認無此事，阿燦妻子卻不罷休，自2018年10月18日起至今年4月10日間達一年半的時間內，不定時撥打電話騷擾花花，通話數總計200餘通，內容全是辱罵、詛咒等言詞，像是「你就夭壽死」、「你的人生，會有牢獄之災，會有癌症之災」、「你這個臭O掰」，「一天到晚用你的肉體在勾引人」、「你脫光光也沒人要用你」、「隨便讓人睡」、「破O」、「畜生」、「你胸部、卵巢都壞掉」。

花花認為，阿燦妻子行徑害她多次前往精神科就診，已侵害她的健康權及人格，因此決定提告求償30萬元精神撫慰金。

不過，阿燦妻子則辯稱，撥打電話的時間點都是上班時間，並無打擾到花花，而打了200多通電話是因為花花始終不願回應又掛電話，她會這麼做，只是想要維護丈夫的財產及家庭幸福。

對此，法官勘驗說詞、證據後，認為花花求償有理，審酌兩造身分地位後，判阿燦妻子賠4萬元為適當，全案仍可上訴。

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