女會計遺失百萬貨款　老闆「喬」不成…反遭會計的媽媽撂人打傷

▲李男自撞電線桿後，仍被對方拉下車痛毆。（圖／翻攝爆料公社）



記者洪正達／高雄報導

高雄仁武14日晚間傳出一起砸車鬥毆案，起因竟是一間公司女會計遺失100萬元貨款，老闆於是找來會計母親出面協調如何善後，但女會計的母親懷疑貨款遺失的事件疑點重重，又找來3名友人助陣，老闆見情勢不對開車逃離，沒想到竟在過程中自撞電線桿，沒想到對方追上後仍不罷休，拿起棍棒砸車並痛毆老闆，事後全遭警方逮捕送辦。

仁武分局表示，14日晚間10點多獲報指出，在八德南路上有汽車自撞電線桿，且正遭人砸車，警方趕抵後將所有人壓制，據了解，整起案件原是一名鍾姓女會計將公司的100萬元貨款帶回家保管後卻不慎遺失，於是公司負責人李男便約出鍾女的母親，前往鳳仁路一家速食店商討善後事宜，沒想到鍾母認為案情不單純，且公司貨款怎能讓會計帶回家保管，於是找來陳姓友人等3名男子一同前往速食店。

▲李男因心生畏懼逃離．但過程中因緊張導致失控撞上電線桿。（圖／記者洪正達翻攝）

不過，當李男來到速食店門口尚未下車時，就看到鍾母身後站著3名男子，趕緊掉頭開車走人，沒想到對方見狀立即展開追逐，最後李男因車輛失控撞上電線桿，也害的車上的友人頭部撞擊吐血，但對方追上後並未罷休，當場將李男拉下車毆打並砸車，所幸警方及時趕到將所有人壓制逮捕，訊後將陳男等3人依傷害、毀損、聚眾脅迫等罪嫌送辦，並將李男車上的友人送醫，所幸無大礙，