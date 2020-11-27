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年末逛展趣！435藝文特區《合‧眾》主題展　邀國內外藝術家暢談人際連結

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▲▼板橋,新北市,435藝文特區,主題展,藝術聚落。（圖／435藝文特區提供）

▲沾沾喜氣影像X新興糊紙文化《紙糊藝品 孔雀》。（圖／435藝文特區提供，下同）

生活中心／綜合報導

板橋435藝文特區成立至今，培養不少在地藝術家，同時積極邀請外地藝術家駐村，將大眾生活與藝術緊密結合，提供民眾一場場有趣又感動的展覽活動！藝術聚落在2020年年末也進駐主題展《合‧眾：你的關係是我的政治》，已於11月21日（六）盛大開展，並將在28日（六）舉辦展覽開幕儀式，展期至12月20日（日），熱烈展開為期30天的435歲末藝術饗宴。

《合‧眾：你的關係是我的政治》主題展邀集435進駐藝術家、表演藝術團隊及國內外藝術新銳共36組，將435園區室內外場域搖身幻化成當代藝術博覽會場，藝術家們以其擅長的創作模式─平面、雕塑、裝置、多媒體，加上工作坊、講座、導覽及行為藝術等多元展演，大談社會群眾關係與政治行為之間的連結。

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▲▼板橋,新北市,435藝文特區,主題展,藝術聚落。（圖／435藝文特區提供）

▲藝術家林祐聖 《我的移動菜園》。

策展人由曾策劃2007年威尼斯雙年展臺灣館及2010臺北市立美術館臺北雙年展的林宏璋教授擔任。本次主題展，希望詮釋社會群體的文化與認知，因為藝術創作而重新組合聚眾(Re-Public)後，民眾之間所產生的新連結關係。參與的藝術家們將自己建造成一座座學校，透過作品及工作坊，向民眾闡釋、分享欲想表達的創作脈絡，這樣的交流在策展理念中亦為一種廣義的政治傳達。

▲▼板橋,新北市,435藝文特區,主題展,藝術聚落。（圖／435藝文特區提供）

▲藝術家柯姿安《2050超完美工作機器人部長》。

▲▼板橋,新北市,435藝文特區,主題展,藝術聚落。（圖／435藝文特區提供）

▲藝術家曾慶強《你來付》。

參與的435進駐藝術家中，甫進入2020臺北美術獎複審的林羿綺、張碩尹、曾慶強分別以「影像」及「裝置藝術」作品參展。林羿綺以曾經是影像重要傳遞媒介的「VHS錄影帶」做為過往記憶的表徵，透過觸碰磁帶所帶來的物理破壞，讓影像中的過往因此與現代有著人為疊加的交集；今年獲選進入臺北藝博新人特區的曾慶強，將展出其著名的動力藝術裝置─《你來付》。不斷旋轉的圓形餐桌，詮釋臺灣聚餐作勢付賬的禮俗文化，充滿令人發噱的黑色幽默；多樣態創作組織「二律悖反協作體」將偌大的劇場縮小成僅能一對一互動的立方空間，在園區中隨處推移展演，在立方空間裡欣賞演出的觀眾，亦同時成為外面民眾眼中的作品。

▲▼板橋,新北市,435藝文特區,主題展,藝術聚落。（圖／435藝文特區提供）

▲藝術家李奕芃《756》。

《合‧眾：你的關係是我的政治》主題展，展期自即日起至12月20日，於板橋435藝文特區與大家一同探討合眾關係，並規劃多場工作坊、行為藝術展演及導覽講座等精彩活動，11月28日將舉辦「藝術聚落開放工作室」及主題展開幕儀式，相關展演資訊歡迎至板橋435藝文特區Facebook粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/artzone435

▼《合‧眾：你的關係是我的政治》。

▲▼板橋,新北市,435藝文特區,主題展,藝術聚落。（圖／435藝文特區提供）

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