吃屎哥公寓氣爆…男房客「全身45%2度燒燙燒」　命危送醫搶救中

記者沈繼昌、徐愷昕／桃園報導

「吃屎哥」游兆霖位在桃園楊梅區的一間出租公寓，今（29）日發生氣爆，屋內全被炸得焦黑，物品散落在地畫面相當驚悚。消防指出，現場5樓燃燒面積達10平方公尺，且裡頭36歲男房客被救出時意識不情、傷勢嚴重，全身45%2度燒燙燒，目前仍在醫院搶救中。

▲「吃屎哥」眼眶泛紅表示，這是他努力苦存所買下的房產。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼吃屎哥位在桃園楊梅的房屋發生氣爆，現場狀況慘烈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園楊梅區一棟公寓29日中午近1時許發生火警，經調查後得知屋主就是網路紅人「吃屎哥」游兆霖。吃屎哥下午2點多在粉專開直播，畫面顯示他租給別人的公寓被炸得一片狼藉，不僅家具全毀，連牆壁天花板都被炸壞，讓他氣得直呼「非常火大！」

消防表示，氣爆發生當下一共派出15車、48人前往搶救，到場時發現該公寓5樓房間家具起火，燃燒面積10平方公尺，同時，也在裡頭救出1名36歲的男性，由於他意識不清，頭部、胸部及雙手共45%2度燒燙燒，遂立即將人送往怡仁醫院搶救，至於災損及起火原因，目前仍在調查釐清中。

▲▼屋內牆壁全都被燒黑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吃屎哥受訪時難過表示，這是他白手起家，靠賣玉蘭花苦存所買下的房產，目前一間房包水、電、瓦斯每月租金3000元，當初租給房客時房間裡僅有一張床與廁所，並沒有瓦斯等危險物品，懷疑對方是想在房內輕生才會引起氣爆。

吃屎哥下午也為此開直播，從影片可見，客廳地上有大量積水，是消防員剛滅完火造成的景象，還有部分雜物漂浮在水面，房間內的電風扇被爆炸威力震到倒在地上，發生氣爆的房間更是直接被炸得焦黑，牆壁、天花板全都炸到油漆脫落，地板上的物品已經黑到無法辨識，廁所磁磚也留有爆裂過後的燒黑痕跡。

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