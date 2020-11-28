日本西川流＋藝術大師洪易　燈光時尚走秀...手繪和服展創意

▲當代藝術大師洪易與西川淑敏共同發表全球首件手繪和服。（圖／洪易美術館提供）



記者唐詠絮／彰化報導

日本舞踊五大流派中最古老的流派「西川流」，在台6週年盛大年會，28日於彰化洪易美術館隆重舉行，西川流日本舞踊台灣支部長西川淑敏，與台灣藝術大師洪易，共同發表全球獨家首件創意手繪和服，結合燈光、音樂、乾冰時尚走秀，台灣當代藝術與日本古典文化合作交流，締結跨領域藝文饗宴。

共同參與該件和服創作的新銳藝術家黃柏維，擅長複合式媒材創作，首次在和服上進行創作，以自動性技法後延展出以水為主體的概念，倒影間鏡花水月，魚兒游動其間，反映圖像本身與擬態圖像之間，對觀者印既定印象的解構與重構，變異和相似之間讓觀賞者重新的角度去看待和服。

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▲現場表演。

主辦單位邀請國際大賽屢獲佳績的白袍鋼琴家林品安擔任開場嘉賓，百件日本正統和服，結合燈光、音樂、乾冰時尚走秀，台灣當代藝術與日本古典文化合作交流，締結跨領域藝文饗宴。

西川淑敏表示，日本舞踊是一個原點，在推廣古典舞踊及傳承百年文化之餘，藝術上的精緻度與創新也是西川淑敏日本舞踊協會的目標，只要是美好的藝術，不分區域、不分國界、也不類型，都致力於去嘗試跨界交流，去創造新的藝術體驗，也致力於創作不同元素的舞蹈，去融合多元的元素，碰撞出新的意象，希望在藝術上創造出無限的可能性去呈現給大家。

▲現場表演。

洪易表示，與西川淑敏老師因藝術結緣，本次創作以台灣文化為核心，運用其豐富的想像力，將生活中所感受到的人、事、時、地、物等，巧妙的生長在圖案之上，色面帶有可愛造形的老虎旁邊可以寫海報體的「虎」字，再從文字裡面的線條長出一條龍，眼睛發展出菊花，將圖像所敍事出多元的故事性，讓和服跳脫原有的傳統邏輯框架，融入台灣在地的符號和色彩，也呼應此次交流的意涵，舞蹈、當代藝術、台日文化等等的交流。

西川淑敏為台灣藝術大學傑出校友，連續10年前往東京學習及名古屋深造西川流日本舞踊，為台灣取得日本西川流師範証照的第一人，並於並於2016年成立西川淑敏日本舞踊協會；多年來致力日本舞踊藝術推廣，走入校園向下紮根，於台灣體育運動大學、台灣藝術大學，教導學子學習日本舞踊，並帶領團隊積極參與各項平台演出，包括台中國際踩舞祭、台中好湯溫泉季、教育部美感教育計畫、鈴蘭通散步納涼會、2020台灣燈會等。

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