點外送隔天「外送員傳來訊息」！　她一看「帶食物給妳」超害怕

▲外送員傳來訊息，讓原PO覺得害怕。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

餐點外送服務正夯，但也因此傳出很多爭議的事件。就有女網友在PTT的Gossiping板上發文，說她昨（27）日點外送，結果今天對方竟然傳來訊息，「說他什麼25分鐘後要下班，要不要他私下帶食物給我。」原PO不禁直呼「想幹嘛？」畢竟外送員知道她家地址，害怕求助「這種時候到底要怎麼辦？」

這位人在荷蘭的女網友文中表示，「小妹昨天點外送，結果今天被外送員傳訊息」，對方告訴她自己25分鐘後要下班，要不要帶東西給她吃。這個舉動讓原PO相當不解「想幹嘛？我都跟他說我有男朋友了，對方還不死心……」

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她忍不住在心中冒OS「是不是有些人，以為別人對他客氣禮貌，就是對他有意思/有好感啊？怎麼會這麼自我感覺良好？」最後也無奈、害怕地問道，這種時候到底該怎麼辦，「人家還知道我家地址耶！好害怕。」

▲原PO顧慮對方知道她家地址，直問該怎麼辦。（示意圖／PAKUTASO）

貼文一出，就有網友留言，「給妳男友去開門拿餐啊」、「這種騷擾還真沒品」、「封鎖啊！」不過也有人笑說「荷蘭人我懂！我去雜貨店買個東西也被店員告白哈哈哈！我都客氣的說謝謝婉拒而已。」

另外，本站27日也曾報導《外送員手機當街「跟拍」...高雄女驚喊：快刪 他落跑辯「誤按」》，高雄有名韓姓女子和朋友相約吃火鍋，卻意外發現一名外送員一直將手機放在胸前，不管女子走到哪，外送員的鏡頭就跟到哪。

事後女子意外發現對方螢幕開著「相機」，驚覺自己可能遭到偷拍，上前詢問，結果沒想到這名外送員還一直裝忙，打算逃跑、刪掉影片，最後在路人的協助下，外送員才將偷拍的影片刪除。