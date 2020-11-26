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點Foodpanda沒送上樓　奧客氣炸！跨坐外送員「瘋狂掐脖」畫面曝

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▲▼打架，傷害罪，傷害致死，拳頭，手。（圖／Pixabay）

▲吉隆坡一名外送員因為未將餐點送上顧客所在樓層，而遭到一陣狂毆。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

吉隆坡一名男子利用外送品牌Foodpanda點餐，外送員抵達後遭到大樓保全阻擋而未將餐點送上樓，這名男顧客等不到餐，便氣得衝下樓，一見到外送員就將他壓倒在地，接著就是一陣猛烈毆打，還意圖掐住外送員頸部，暴力行為全被一旁民眾錄下。

近日網路上流傳一段影片，一名身材壯碩的男性，腳上穿著一雙家用拖鞋，就在大馬路邊與Foodpanda外送員打得不可開交。影片中可見這名怒氣沖天的男子整個人跨坐在男性外送員身上，用粗壯的雙手將外送員的臉部大力地朝地板壓去，過程中還把手移到外送員的咽喉處，看起來像是要把他掐到無法呼吸。

▲▼吉隆坡一名外送員因為未將餐點送上顧客所在樓層，而遭到一陣狂毆。（圖／翻攝自Facebook／@buletininfo1malaysia）

▲外送員因頸部遭受攻擊，而在地上痛苦扭動。（圖／翻攝自Facebook／@buletininfo1malaysia）

外送員痛苦得在地上不斷扭動身軀，並試圖要把掐住自己脖子的手移開，經過一番奮力抵擋，才勉強箝制住男子的雙手，但直到這段19秒的影片結束時，男子都沒有從外送員身上爬起來，也看不出任何想放過他的跡象，依舊生氣地一邊怒罵，一邊伺機想再度向外送員發起攻擊。

根據影片上傳者的說法，事情發生在馬來西亞首都吉隆坡，這名男性顧客使用Foodpanda點餐，外送員抵達後因為大樓保全的阻攔，而未將餐點送至男子所居住的樓層，沒想到顧客居然大發雷霆，衝下樓就是一陣暴打。影片在網路社群中傳開後，網友一面倒地認為打人男子的行為十分誇張，但也有人提出質疑，為何一旁拿起手機錄影的民眾當下沒有立即上前勸阻。

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