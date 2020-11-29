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大獎「2萬元儲值金」、整週不用付！悠遊付增拉霸遊戲　中獎率達85％

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▲▼悠遊付拉霸遊戲。（圖／記者袁茵攝）

▲悠遊付拉霸遊戲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

悠遊付自上線後，會員人數蒸蒸日上，近期推出創新的拉霸遊戲，只要新註冊會員以及已註冊會員不限金額消費，皆可取得拉霸籌碼。悠遊卡公司表示，目前已有幸運兒拉中「整週不用付」大獎，更有幸運兒一次拿到2萬元悠遊付儲值金。

悠遊卡公司29日表示，取得悠遊付拉霸遊戲的籌碼相當簡單，已註冊會員只要完成任一筆不限金額消費，即可獲得一枚籌碼，新註冊會員完成身分驗證後，則可獲得10枚籌碼，從悠遊付APP首頁進入遊戲頁面，按下「START」按鈕，即可開始轉動拉霸機，中獎率高達85%。

悠遊卡公司提到，其中拉霸遊戲最大獎「整週不用付」已有人幸運中獎，中獎者自得獎日前一天起算一週，所有的消費都由悠遊付買單，回饋金額無上限。

悠遊卡公司提及，還沒有玩過拉霸遊戲的消費者也不用擔心，悠遊付拉霸遊戲仍在熱烈進行中，至2021年1月19日前都有機會拉中「整週不用付」，已註冊的會員也可透過悠遊付的個人優惠序號邀請親朋好友一同加入悠遊付；除了拉霸外，受邀請的新會員完成首筆滿100元的交易，即可獲得悠遊付100元儲值金，推薦者也有50元儲值金入袋喔。

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