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屁孩偷穿白袍假扮醫生　每天來醫院亂晃「偷外賣」

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▲▼屁孩偷穿白袍假扮醫生　每天來醫院亂晃「偷外賣」。（圖／翻攝餘杭公安）

▲少年假扮醫生偷外賣，躲到門診部享用。（圖／翻攝餘杭公安）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江省餘杭市一名19歲少年近日多次混入醫院偷外賣，還特別穿上了白袍假扮成實習醫生，成功得手多次。不過，醫院的保全調閱監視器畫面後，很快就識破了少年的詭計，請來警方將少年帶走。

根據陸媒報導，醫院的保全老方表示，近日多次接到病人家屬投訴，說訂購的外賣不見了，他跟同事在醫院巡了一圈都沒找到，決定調閱監視畫面來看看，結果發現有一名男子拿走了外賣，跑到醫院門診部用餐。

老方指出，他帶著病人家屬來到醫院的門診部，看見一名黃色頭髮的少年坐在沙發上休息，身旁還有幾盒吃光的外賣，「他說那是他點的外賣，但我們要他出示購買紀錄，他卻沒辦法回答，說自己已經刪除記錄了。」

病人家屬隨後檢查了外賣盒上的單據，發現就是自己訂購的外賣，老方立刻報告醫院的長官，並把打了報警電話。

警方來到現場後，老方告訴警方，這名少年非常眼熟，之前有看他穿著醫生的白袍在醫院內晃來晃去，自稱是新來的實習醫生，「醫院定期會有實習醫生加入，我們也沒多想，就相信他了。」

警方調查之後表示，少年現年19歲，10月曾因盜竊手機被公安拘留，「他從拘留所出來之後，就來到這間醫院，看見每天都有很多外賣暫放在住院部，就偷了一件白袍，冒充起實習醫生。」

警方指出，少年到了用餐時間，就會從外賣堆裡偷外賣，然後脫掉白袍，躲在門診部用餐，吃完了之後，又穿上白袍離開，「11月以來，他至少偷了5次外賣。」

目前，該名少年已被公安依法刑事拘留，案件進一步偵辦中。

▲▼屁孩偷穿白袍假扮醫生　每天來醫院亂晃「偷外賣」。（圖／翻攝餘杭公安）

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