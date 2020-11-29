戰鬥民族「電梯內」點酒自焚…大火狂燒60秒！　左手焦黑跪趴門口

▲狹小電梯讓男子根本無處可逃。（圖／翻攝自YouTube／Vlad Orza）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一名男子27日拿著一杯酒走進電梯後，點了一支菸後竟突發奇想，居然用打火機點燃手中的酒，結果一個不穩酒灑了出來，火也開始四處蔓延，困在狹小電梯裡的男子根本無處可逃，只能不停甩手躲藏，足足燒了1分鐘電梯門才打開，此時他已無力癱軟在門口，全身30％燒傷。

▲男子叼著菸在電梯內用打火機點燃酒杯。（圖／翻攝自YouTube／Vlad Orza）



俄羅斯奧倫堡（Orenburg）一名男子27日上午從16樓住家搭乘電梯出門，準備將車子開去送修，從曝光的監視器畫面可以看到，這名男子手上拿著一杯酒，嘴裡還叼著一根菸。男子在電梯內點完菸後竟突發奇想，順手用打火機點燃手中的酒，結果手被燙到一個不穩，酒從杯子裡灑了出來，火勢也開始一路蔓延。

▲▼男子無力跪趴在電梯口，燒到左手焦黑。（圖／翻攝自YouTube／Vlad Orza）



男子先試圖「吹熄」左手的火，但同時腳下的火也開始狂燒，拼命甩手也無濟於事，他被關在狹小的電梯內無處可躲，只能不斷地脫衣踩踏。意外發生後約1分鐘電梯門終於打開，但男子已經無力跪趴在門口，在火堆中癱軟近10秒後才緩緩站起，走出電梯外。

從畫面可明顯看到，男子走出電梯時，原本拿著酒杯的左手，手背都已經被燒到焦黑。據了解，這名男子緊急送醫後，全身有30％燒傷。