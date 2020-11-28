一劑900幫你打！美妝代理商女經理「涉私打流感疫苗」　遭函送偵辦

▲台中市衛生局呼籲，民眾接種流感疫苗應由專業醫師評估後施打。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市政府衛生局接獲民眾檢舉，某知名美妝品牌代理商一名蔡姓女經理，透過管道取得流感疫苗，明明不具醫事人員資格，但蔡女卻還私下以一劑900元價格私下替員工施打。對此，衛生局表示，11月初即派員至該公司稽查，現場並未發現疫苗或針具，也未見未具醫師資格者執行醫療業務；但據員工描述，蔡女疑涉密醫行為，涉有刑事責任，現已函送台中地檢署偵辦。

該公司內部員工指出，蔡姓女經理不具醫事人員資格，卻在今年10月間透過管道取得流感疫苗，還以一劑900元的價格替公司內部其他員工施打；檢舉人除了清楚描述過程外，還檢附施打疫苗照片，向衛生局舉報。

衛生局今（28日）回應，接獲民眾檢舉後，11月初即派員至該公司內部進行稽查，經查現場並未擺放疫苗或針具，且也未發現未具醫師資格者執行醫療業務；但據其他公司員工表示，曾聽聞蔡女在公司內替員工施打疫苗。因施打疫苗需醫師專業評估後為之，不得逕自替員工施打，且蔡女未具合法醫師資格，疑涉密醫行為，涉有刑事責任。

雖然蔡女否認，並稱檢舉人檢附照片中她拿針具僅是示範、說明打疫苗的重要性，並未真的施打，但事後仍遭依《醫師法》第28條規定，函移台灣台中地方檢察署偵辦，詳細案情交由檢方釐清；倘若蔡女確實觸法，將面臨6月以上、5年以下徒刑，得易科罰金30萬元至150萬元。