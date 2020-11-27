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超推大坑美食！獨特孜然麵線引爆味蕾　酥脆臭豆腐一吃就愛上

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▲鄉味,台中,大坑美食,臭豆腐,麵線。（圖／記者游瓊華攝）

▲專賣麵線、臭豆腐的「鄉味」，位在大坑風景區必經的東山路街邊，是在地人推薦美味。（圖／記者游瓊華攝，以下同）

記者游瓊華／台中報導

在地人到大坑必吃銅板美食！天冷爬完大坑，來碗熱呼呼的麵線加上酥脆多汁的臭豆腐，最是過癮。Google評價達4.5顆星的鄉味，隱身在到大坑風景區必經的東山路街邊，是許多在地人推薦的美味，但許多人不知道的是，老闆娘是中年創業，只因為愛吃麵線，所以自己開店，還研發出獨特孜然口味麵線，大受好評！

▲鄉味,台中,大坑美食,臭豆腐,麵線。（圖／記者游瓊華攝）

▲麵線加上新疆風味的孜然，層次明顯提升，也讓孜然麵線成為店內招牌！

相較於一般傳統蚵仔麵線、大腸麵線，店家提供孜然大腸麵線、孜然蚵仔麵線以及孜然綜合麵線。老闆娘鄧匯馨其實是中年創業，因為自己太愛吃麵線，幾乎每周都吃兩三次，等到孩子都成年離家後，索性自己開一家麵線店，「為了研發出特別的麵線，幾乎全台中知名麵線店通通吃過一次，但覺得獨特性很重要，有天朋友推薦不妨加上新疆風味的孜然，未料超級對味，將麵線層次明顯提升，也讓孜然麵線成為店內招牌！」

除了麵線之外，店內的臭豆腐、炸肥腸等也相當受歡迎。鄧匯馨認為，就算是吃炸物也得吃得健康，泡製臭豆腐的鹵水是使用水果、蔬菜及十幾種中藥材等天然食材進行菌種的培育、發酵所製成，入口綿密扎實還帶有漢方藥的清香，也強調絕不使用回鍋油、也不二次油炸。

▲鄉味,台中,大坑美食,臭豆腐,麵線。（圖／記者游瓊華攝）

▲臭豆腐炸得金黃酥脆，外酥內嫩大口咬下還會噴汁。

店家強調現點現做，現點現炸，一塊塊臭豆腐炸得金黃酥脆，外酥內嫩大口咬下還會噴汁，塞入店家自炒的辣醬及泡菜一口吃下，很是過癮！

店內的大腸蔥捲是行家必點的美食，大腸先滷才炸，滷料還得事先花時間預炒，炒完才入鍋將大腸滷得油亮、塞入一整束新鮮青蔥，待客人點單才下油鍋。剛起鍋的大腸蔥捲香味四溢，外脆內Q相當夠味。

▲鄉味,台中,大坑美食,臭豆腐,麵線。（圖／記者游瓊華攝）

▲店內的大腸蔥捲是行家必點的美食。

▲鄉味,台中,大坑美食,臭豆腐,麵線。（圖／記者游瓊華攝）

▲老闆娘鄧匯馨(左)因為自己太愛吃麵線，索性自己開一家。

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