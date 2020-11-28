出借家門前烤肉！爸媽買食材噴上千元「她從此被排擠」　原因扯爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友之前出借家門前空地，讓女兒和她幾個同學中秋節烤肉，當天他還特地早起，花了上千元買食材；離譜的是，同學事後不僅要求女兒，分攤他們另外的花費，還有人甚至以莫名其妙的理由排擠她，讓做父母的憤怒又傻眼。

父親昨在「爆怨2公社」娓娓道來，之前中秋節，女兒幾個同學想借他們家門前烤肉，「因為其餘人住大樓沒地方弄，家長似乎也沒有烤的打算，咱們好心想說國中生沒什麼錢，所以請女兒轉達，烤肉器具、食材我們家包辦，他們人來就好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他提到，「那天我一早去採購，花了幾千元準備烤肉食材，大家烤的也算盡興。他們來之前怕不夠吃，另外買來沒用上的食材，也全叫他們帶回去。」結果，女兒被要求平均分攤她們另外買的費用就算了，某位同學更從此不斷排擠、霸凌她，而理由竟是「媽寶靠父母不夠獨立」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

一席話瞬間惹怒他，氣噗噗表示「X你娘勒！你的父母不夠力、沒得靠目空赤，欺負我女兒幹什麼？恁爸就是要給她靠一輩子，以後家產也要給她，關你屁事，再欺負她恁爸跟你沒完沒了！」

對此，網友們紛紛回應，「最討厭這樣的同學，提早讓你女兒認清，不要跟髒東西交朋友也好」、「現在的孩子到底怎麼了」、「現在學校沒教禮義廉恥了」、「來！場地費、食材費、器具費叫她們全吐出來，一群白眼狼，不懂感恩、沒人性、沒家教的死X人」、「這種小鬼就是還沒踢過鐵板，順便約對方家長出來教育一次」、「只好跟他收場地費了」、「同學很不要臉欸」。

►蜂蜜顆粒更滋潤