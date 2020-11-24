無聲男主角劉子銓台北海大座談　自爆國中同學被霸凌丟到池塘

▲劉子銓（右）謙虛緊張的說，這場座談會宛如踢館驗收考試。（圖／台北海洋科技大學提供）



記者許展溢／台北報導

電影《無聲》今年金馬獎入圍8項，拿下「最佳音效」、最佳新演員獎，台北海洋科技大學今（24日）表示，邀請男主角劉子銓到校辦座談會，現場500多個座位爆滿，劉子銓更自爆國中同學遭霸凌丟池塘內幕，盼大家不要用憐憫的心態去看聾人，而是要用平等的角度去理解。

台北海大指出，《無聲》闡述聾人的世界，向來重視多元學生及多元校園環境，每次公開講座都會安排手語老師，在現場幫聾人同學翻譯來賓的演講內容，劉子銓相當大方，即席接受挑戰與手語和聾人同學對談。劉子銓很謙虛緊張的說，這場座談會宛如踢館驗收考試。因《無聲》已是2年前的作品，但他仍以手語表達「壓力好大，現在有點生疏，學手語2年前的事情，已經忘掉一些，但我很願意一起聊聊。」

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▲▼台北海大《無聲》電影座談會，現場500多個座位爆滿。（圖／台北海洋科技大學提供）



台北海大表演藝術系系主人歐佾杰好奇拍完《無聲》電影對聾人最大的看法為何？劉子銓認為，真的要建議全部人，不要用憐憫的心態去觀看他們，他們不想要被憐憫或關懷，他們是想要被平等的角度去看他們。歐佾杰問劉子銓是否曾遇過同儕霸凌？劉子銓透露國中時，曾目擊同學遭霸凌的事件，一群同學把那位同學丟進池塘裡面，他們覺得好玩，可是，被丟進去的同學覺得不怎麼好玩。那時候有斥責他們並溝通，為什麼要把同學丟下去，有問他好玩？經過此事件，同學也比較不再會這樣。

▲劉子銓認為，一定要會傾訴，或者告訴別人你在想什麼。（圖／台北海洋科技大學提供）



對於霸凌，劉子銓認為跟《無聲》一樣，不一定事聾人會發生，只要有人的地方，就會發生認不認同的事發生。他建議採取面對的方法，「當下解決，當下溝通」，且一定要會傾訴，或者告訴別人你在想什麼，若把一件事情在心裡面積太久，會出病，身體真的會不舒服。