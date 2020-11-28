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偷香油錢被秒逮…只因額頭刺「王」太好認　警問原因哭笑不得

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▲偷香油錢被秒逮…只因額頭刺王太好認　警問原因哭笑不得　。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲張男因額頭刺青，很快被警方發現身份逮捕。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名偷香油錢的偷兒，利用雙面膠黏在香尾上，伸進香油箱內將紙鈔黏出來，全程被監視器拍下，因男子額頭上還有「王」字刺青，格外醒目，警方很快就鎖定一名張姓犯嫌，並順利逮捕。

警方表示，46歲的張男平時以打零工為生，長年居住在廉價旅館，16日見官廟里一間土地公廟香火鼎盛，香油箱內放滿百元大鈔，竟心生歹意，想要偷取香油錢。

他先準備了一綑雙面膠，到了現場見四下無人，撕下一段雙面膠、拿起廟內的香黏在香尾，加工完成後再將黏有雙面膠的香尾伸入香油箱內黏出數張百元紙鈔，得手後還知道清理現場，將黏膠拆除、香放回，再檢查一下香案上的其他位置，才悠閒地離開現場，整個過程彷彿在自家客廳一樣輕鬆自在，連面部都不做遮掩。

▲偷香油錢被秒逮…只因額頭刺王太好認　警問原因哭笑不得　。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲張男在廟裡行動大方，宛如自家客廳，完全沒有做賊的偷偷摸摸樣，令人哭笑不得。

廟方以監視器報警，由於男子額頭上刺了一個「王」字刺青，警方很快地就鎖定身份，並將其逮捕。到案時警方好奇問他，「為何在頭上刺個『王』字」，張男笑笑，「就要當王呀！」也讓警方哭笑不得。

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