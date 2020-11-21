「吐司過更換期」賣場不給退！他氣炸直接偷...因這原因獲免刑

▲郭男拿著先前買吐司至中壢某大賣場以「有毒」為由要求店家更換，不料遭到拒絕後，他竟直接入內行竊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

郭姓男子拿著先前購入的吐司至大賣場以「有毒」為由要求店家更換，不過因該吐司已過更換期，遭到店家拒絕，怎料，郭男一氣之下竟直接進入賣場拿走一條新的吐司，未結帳即離開。案經賣場報警，郭男被依竊盜罪移送法辦，不過桃園地院審理時認為，郭男行為客觀上可以同情，衡量他無前科，予以免刑，也以免無意義的刑罰執行耗費國家資源。可上訴。

郭男2018年11月5日傍晚6點多，拿著一條吐司至桃園中壢某大賣場，向服務台人員表示「吐司有毒」欲更換。但店家經查看後，因發現這條吐司已超過更換期限，拒絕辦理，氣得郭男當場直接進入賣場，拿一條新吐司沒結帳就離開，過程中還徒手毆打上前攔阻的服務人員，致對方臉部挫傷。店家見狀，急報警處理。

法庭上，郭男坦承有拿走吐司，但否認竊盜犯行，他辯稱，因先前購入的麵包有毒，店家不給換，他才想自行更換 ，強調自己有將先前購入的那條吐司及發票留在服務台上；而他的辯護律師則表示，這僅是個人與賣場的民事糾紛，郭男並未有任何藏匿吐司的舉動，顯然主觀上並無不法。

桃園地院審理時勘驗相關監視器畫面，認定郭男犯行屬實；至於他所稱「有毒的吐司」經送驗後，酸鹼值約為6（近中性），也未檢出一般可揮發性有機藥物成分，故不採信他辯詞。法官審酌郭男過去無前科，品行良好，此次僅是因一時貪圖小利犯下錯誤，犯罪情節輕微，客觀上應足以引起一般人之同情，衡量這條55元吐司已由賣場百貨經理領回，最後予以免刑，以免無意義的刑罰執行耗費國家資源與違反一般人情事理。另據了解，郭男毆打賣場人員部分，由於被害人在開庭前已撤回告訴，故判決公訴不受理。

►偷偷分享少女秘密！

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版