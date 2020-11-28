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直播賣燕窩竟是糖水！陸網紅一哥「要賠2.7億」虧慘了　心碎喊內疚

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記者蔡儀潔／綜合報導

被稱為「快手一哥」的大陸網紅辛巴，日前在直播售賣即食燕窩，但被踢爆只是糖水，成份僅有0.014克「唾液酸」，而且包裝標籤顯示產品類別是「風味飲料」。辛巴團隊27日晚發聲明致歉，並承擔「退一賠三」責任，賠償金額高達6198萬元（人民幣，下同，約新台幣2.7億元）。

▲▼ 直播帶貨賣假燕窩真糖水。（圖／翻攝自微博）

▲辛巴被稱為「快手一哥」，曾和迪麗熱巴等巨星合作，知名度相當高。（圖／翻攝自微博）

辛巴團隊日前在直播間銷售茗摯品牌「小金碗碗裝燕窩冰糖即食燕窩」，隨即被踢爆只是糖水。其後辛巴和主播「時大漂亮」在直播間展示檢測報告，指產品沒問題，同時稱要對誹謗自己的人採取法律行動。

▲▼ 直播帶貨賣假燕窩真糖水。（圖／翻攝自微博）

▲假燕窩真糖水。（圖／翻攝自微博）

不過，有「職業打假人」之稱的微博博主王海19日提供的一份檢測報告，內容顯示，辛巴直播間所售燕窩的蔗糖含量高達4.8%；另一份質檢報告更顯示該燕窩的「唾液酸」含量僅得0.014克，以此推斷該款產品就是糖水，每份工業成本不超過1元（約新台幣4.3元）。

▲▼ 直播帶貨賣假燕窩真糖水。（圖／翻攝自微博）

▲包裝顯示並非真燕窩。（圖／翻攝自微博）

辛巴27日晚發聲明致歉，指團隊決定優先維護消費者權益，召回在直播帶貨期間銷售的全部涉事產品，並且承擔「退一賠三」責任，「內疚，也很自責。回看了我的回應視頻，甚是可笑，面對所有的嘲諷、謾罵、我欣然接受。」聲明顯示，此次燕窩銷售共計57820單，銷售金額為15,495,760元，共需先退賠61,983,040元。

▲▼ 直播帶貨賣假燕窩真糖水。（圖／翻攝自微博）

▲直播截圖。（圖／翻攝自微博）

辛巴團隊賣假燕窩的事件在微博鬧得沸沸揚揚，在致歉聲明的貼文下，粉絲一面倒表示力挺，「支持辛選，加油」、「有大愛，有擔當的孩子，一如既往的信任支持」、「巴哥加油，對你的信任一如既往」。不過也有人怒斥，「這種騙子為什麼不封殺，建議警察工商稅務都查查吧」、「這種騙子警察不管嗎？不是道個歉就完事的」。

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