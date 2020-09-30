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【廣編】老協珍、Marimekko年度最強跨界合作！時尚新創意預計掀起全台搶購潮

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▲▼老協珍,Marimekko,禮盒,雞精,燕窩,膠原蛋白,Unikko罌粟花 。（圖／老協珍提供）

▲老協珍今年首度與芬蘭設計師品牌Marimekko跨界合作，創造「絢麗綻放 珍藏禮盒」。

圖、文／老協珍提供

超過80年老店老協珍每年聯名商品皆掀起社群超高討論度，今年更是大玩創意聯名，首度與芬蘭設計師品牌Marimekko跨界合作，結合東西方的經典時尚攜手創造「絢麗綻放 珍藏禮盒」，更融入唯美巧思詮釋主題，打造「勇敢」、「溫柔」、「美麗」三款禮盒，完美襯托極具生命力及想像力的浪漫結合。老協珍以主打有愛而勇敢的熬雞精、細緻溫潤的燉燕窩以及新品膠原蛋白美顏飲，搭配Marimekko絕美經典印花Unikko罌粟花印花肩背購物袋、雨傘及口金包三種逸品，塑造東西方融合美感禮盒，激盪出國際聯名火花，創意魅力強力渲染全台。

以繽紛色彩與經典印花聞名的Marimekko，1951年由Armi Ratia創立，當時芬蘭剛經歷二次世界大戰，創辦人以講求舒適度、實用性出發，號召百名設計師、藝術家，創造各式藝術印花融入生活用品，重新演繹芬蘭紡織工藝，為北歐國度添上歡樂氣息。其中更以辨識度極高的Unikko罌粟花風靡世界超越50年，被讚頌為品牌最具代表圖騰之一，背後意義更賦予著創造力、力量、勇氣和堅信象徵。

老協珍官網於10月5日中午11：00準時開賣，更搭配官網週年慶活動，還有限時折扣優惠！三款禮盒極限量100組，超強聯名創意搭配，勢必將引起一波搶購熱潮，除了官網，老協珍門市將同步販售。

老協珍官方活動網站https://lxz.com.tw/2020HappyAnniversary

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