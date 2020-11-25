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3歲虎斑貓逼退4噸重大象！英勇護家園爆紅...網崩潰：我家貓只會吃睡掉毛

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貓咪辛巴勇敢擊退入侵他的地盤大象Pai Salick。（翻攝自Thadchai Aoo臉書）

▲貓咪辛巴勇敢擊退入侵他的地盤大象Pai Salick。（翻攝自Thadchai Aoo臉書）

圖文／鏡週刊

近日，泰國那空那育府一隻名叫辛巴（Simba）的3歲虎斑貓，因為面對強敵毫不懼怕，勇敢逼退了跑到他們家來覓食的大象、替主人守護了家園，成為了網友和主人心目中的小英雄，同時也讓一票貓奴崩潰稱「我家貓咪只會吃睡跟掉毛」。

辛巴原本是一隻流浪貓，因為不時會在現任主人的住家附近遊蕩，後來便被主人領養。由於貓咪本就有劃分自己地盤的特性，辛格原本的性格就又比較兇悍，日前牠發現家裡有隻4噸重的大象闖入，下意識就認為有敵人入侵牠的地盤，竟然對著大象發出低聲嘶吼，還作勢要攻擊大象，最終成功將大象嚇走。

辛巴本來是一隻流浪貓。（翻攝自Thadchai Aoo臉書）

▲辛巴本來是一隻流浪貓。（翻攝自Thadchai Aoo臉書）

據當地的森林保育員指稱，該大象名叫Pai Salick，今年已經35歲了，本來就是當地「惡名昭彰」的調皮鬼，時常闖入民宅覓食，踩踏破壞民眾的花園等等，沒想到，最近竟然讓他碰到宿敵辛巴。

對於辛巴成為擊退大象的動物英雄，許多台灣網友就紛紛表示「我家的貓只會抓壁虎」、「我家貓只會吃喝拉撒睡」。不過也有人笑稱「大象怕老鼠，老鼠怕貓咪，所以大象怕貓合理」。


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