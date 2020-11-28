老翁路倒台南柳營山區農路　警平安救護助返家

▲台南市新營警分局果毅派出所，據報找到倒臥在柳營區旭山里產業道路旁的陳姓老翁，並通報送醫救護倖免於難。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營警分局果毅派出所，11月26日下午5時許接獲民眾報案，稱有位白髮蒼蒼的老翁躺臥在柳營區旭山里產業道路旁，由於該地點偏僻人煙罕至，警員湯銘祥到場後，立即提供飲水並聯絡救護人員，先將其送至柳營奇美醫院救護，倖免於難。

警方指出，該名71歲陳姓老翁略顯輕微失智，身上無攜帶證件，對於住家地址及家人等資料均無法回答，警員最後在附近找到疑似老翁所使用機車，經查詢車籍透過警政署「人臉辯識系統」查證其為白河分局25日通報之協尋人口，順利通知家住後壁區的家屬帶回照護。

據了解患有失智症之陳姓老翁，家住後壁區，於11月25日上午約10時許騎乘機車外出後，已1天1夜未返家，家人外出尋找多時未遇並已至白河分局安溪派出所報案。

白河警方受理報案後，立即調閱路口監視器及車辨系統並通報各分局，車辨系統顯示最後位置在六甲區，惟家屬在六甲區遍尋不著老翁十分著急，家屬對員警能幫忙迷失父親，避免一場憾事發生，深表感激。

警方呼籲身邊若有失智家屬，可至電信公司購買具有GPS定位功能之器具或至新營分局製作指紋卡建檔、至區公所申請愛心手鍊或在其衣、褲明顯處繡上聯絡電話及住址，萬一迷途走失時，可讓熱心民眾及員警聯繫家人，以免發生危險，造成悔恨及遺憾。



＊下殺2折超划算＊

