網購裙子！一拆開包裹「手整個黑的」　她見全分解：錢不要省

▲拆開黑色裙子的包裹，結果已分解！（圖／翻攝靠北網購2.0）



網搜小組／劉維榛報導

網購衣物最常遇到色差大、尺寸不合，尤其拿到質料超爛的實品，真的是欲哭無淚！一名女網友哀號，以前無厘頭亂網購，常常收到包裹又懶得打開，結果最近整理時，赫見一件裙子已成碎片，「我的手整個是黑的，真的很嚇人...」最後她呼籲，「這種錢真的不要省～」

一名女網友在臉書《靠北網購2.0》透露，以前年輕貪小便宜，失心瘋網購一堆便宜衣服，無奈的是，照片上模特兒看起來仙氣飄飄、氣質爆表，結果收到貨卻大相逕庭，「材質穿起來也不能說有多好，穿著沒有很舒服，還有些穿沒幾次就脫線了」，且還飄散化學臭味。

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然而原PO還是失心瘋狂買，收到貨卻又懶得拆開，久而久之包裹就堆到倉庫，直到最近心血來潮整理時，她發現其中一包裙子早已自動分解，「拿出來就像炭化一樣自然分解了，我的手整個是黑的，真的很嚇人...」

對此，原PO下定決心不再買便宜貨，更傻眼直呼，「很難想像這種品質穿在身上會不會對身體影響，這種錢真的不要省～」照片曝光後，底下網友也怕爆回應，「環保材質分解了嗎」、「原來是要升火」、「當時就不想穿不拆，為何不退貨」、「為何買木炭回家」、「不是，為什麼會整個黑掉啊」。