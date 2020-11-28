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啤酒大王在「陸超級醫院」術後腦死　最後一句話曝：我又被騙了！

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▲▼陸富豪在超級醫院做完手術後腦死。（圖／記翻攝自紅星新聞）

▲李大紅。（圖／記翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「我又上當了，受騙了！」這是湖北「荊門首富」李大紅清醒時說的最後一句話。2020年9月，李大紅到海南省的博鰲超級醫院做手術，在手術結束後不久深度昏迷，無自主呼吸，後轉入海南另一醫院治療，11月10日被宣佈腦死亡。

據《紅星新聞》報導，據悉，海南博鰲超級醫院被外界稱為中國「最牛醫院」，內設有一個特殊藥品間，存放著大陸尚未獲批、但在國外已上市的藥品。除了可使用未在中國上市的藥械外，相對於普通醫院，博鰲超級醫院之所以是「超級」的存在，更重要是因為，它還引進了18個院士團隊入駐。

據博鰲超級醫院的官網，目前入駐的18個院士團隊，包括感染病專科李蘭娟院士團隊、精准腫瘤王玉琢教授團隊以及腫瘤科邵永孚教授團隊等，基本覆蓋了該院的18個醫療科室。其中，李蘭娟還擔任博鰲超級醫院的院長。

李大紅是金龍泉啤酒的創始人，被稱為「啤酒大王」、「無紡布大王」，是湖北省的知名企業家。2019年前後，他的聽力下降，經過診斷，右耳耳內長了一個聽神經瘤。

根據博鰲超級醫院官方微信公眾號介紹，最初，李大紅在北京的301醫院進行檢查和住院，但在醫生韓東一的建議下，時年69歲的李大紅前往海南省的博鰲超級醫院，進行「右耳聽神經瘤切除+人工耳蝸植入」的手術。

根據家屬提供的病程記錄和院方提供的時間線，在9月17日上午8時20分，李大紅開始了長達5個小時的手術。在手術結束後，他轉入ICU病房觀察。據家屬稱，在進入ICU病房後不久，他就感到了頭暈、頭疼等。

▲▼陸富豪在超級醫院做完手術後腦死。（圖／記翻攝自紅星新聞）

▲博鰲超級醫院。（圖／記翻攝自紅星新聞）

15時40分，李大紅突然出現躁動、意識模糊，伴有嘔吐，呈噴射性嘔吐……。對於他表現出來的症狀，紀錄中稱「考慮顱內血壓、顱內高壓引起」。出現上述反應後，博鰲超級醫院的醫生進行了搶救。16時52分，他被送入手術室進行開顱探查手術，次日凌晨0時15分結束。

病例顯示，在第二天（9月18日）的中午12時12分，李大紅已經深度昏迷，無自主呼吸。當天17時17分，一主任醫師稱，「目前體征看，預後不良，積極控制腦水腫，建議轉大型綜合性醫院治療。」

9月18日當天，李大紅轉入海南省301解放軍總醫院海南醫院進行治療，11月10日被宣佈腦死亡。據媒體報導，目前他還躺在醫院用呼吸機維持生命。

據媒體梳理發現，家屬對博鰲超級醫院的質疑主要是來自三方面，1同一醫生的簽字筆跡不同；2病例中將69歲的李大紅稱為「患兒」，還稱其是「先天性耳聾」，但實際上，李大紅的聽力是在2019年前後開始下降，屬於後天；3手術前沒有進行凝血檢查，ICU病房內沒有配備降壓藥，在李大紅出現相應症狀後，過了50分鐘左右才從其他地方調來降壓藥。

「術前、術中、術後他們所有該做的預案和應該做的事情，包括腦外科醫生、降壓的必備藥物，都沒有準備齊全。」李大紅的弟弟許順炎表示，在律師的計算下，他們提出了2100萬（人民幣，下同）的索賠，並要求院方書面道歉，向全社會公佈事情的真相。

▲▼陸富豪在超級醫院做完手術後腦死。（圖／記翻攝自紅星新聞）

▲醫院專家團隊。（圖／記翻攝自紅星新聞）

那麼，博鰲超級醫院的醫護人員在手術及搶救過程中有無違規操作？李大紅「腦死亡」和這件事情到底有沒有關係？11月27日下午14時許，博鰲超級醫院在其官方微信公眾號發佈《關於患者李大紅先生醫治有關情況的說明》進行了回應。

通報顯示，在手術後，院方和患者家屬溝通了10多次，患者家屬先後提出1億元、5000萬元、2600萬元，直至目前2100萬元的賠償要求，並且拒絕通過正常醫療鑑定和法律程序解決。

對於李大紅家屬的索賠，博鰲超級醫院回應稱，希望依法依規處置，願意協助患者家屬積極引入協力廠商醫療糾紛鑑定權威機構，就本次醫療糾紛的性質和可能承擔的責任進行鑑定。

「關於該事件在醫療領域的定性，目前所有事件相關結論應當以專家最終鑑定為准，」博鰲超級醫院在說明中稱。不過，院方沒有在公告中回應涉及到李大紅家屬提出的細節問題，比如病例上的「患兒」和「先天性耳聾」等質疑。

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