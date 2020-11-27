直擊「殺人式超車」擊落重機！騎士慘摔險死　惡駕駛喊：趕時間

記者李忠憲、戴若涵／南投報導

日前有民眾在臉書社團中PO出一段「殺人式超車」影片！只見一名騎士原先正常地在路上行駛，孰料，下秒一輛貨車卻直接右切超車，掃落騎士。騎士當場慘摔路面，還差點遭後方遊覽車輾過，這段影片曝光後，不少網友直呼太扯，喊「根本是故意殺人」。貨車駕駛事後向警方表示，他當時是趕時間才會違規，沒有惡意逼車。

▲貨車「殺人式超車」擊落重機，駕駛辯稱，當時趕時間，不是惡意逼車。（圖／翻攝自重機車友各區路況、天氣回報中心）

透過網友在臉書社團「重機車友，各區路況、天氣回報中心」PO出的影片可發現，重機騎士原先在右側車道平穩行駛，不料，一輛貨車突然沿著左側車道疾駛而來，下秒完全不管騎士，硬擠切入右側車道，車尾直接將騎士掃落，全程約短短3秒時間。

騎士當場連人帶車慘摔左側車道上，後方還有一輛遊覽車駛來，所幸他及時閃避，才沒有遭輾，畫面可說是相當驚悚。許多網友見影片氣炸，紛紛留言「提告啦」、「根本是故意殺人了啦，太扯了」。

▲警方獲報後到場處理。（圖／記者李忠憲翻攝）

針對這起事件，警方共開貨車駕駛6張罰單，任意逼車罰6千至2萬4千元，變換車道沒打方向燈罰1200至3600元，車身未標示依規定標明指定標識罰900至1800元，任意跨越兩條車道罰600至1800元。開單6張最重可罰31200，另記3點加吊牌3月。

貨車駕駛事後向警方表示，他當時是為了趕時間，才會違規變換車道，不慎撞到機車，並沒有惡意逼車。