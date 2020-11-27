貨車台16線殺人式右切！「3秒掃落重機」網氣炸…警回應：已舉發

記者李忠憲、戴若涵／南投報導

日前有民眾在臉書社團中PO出一段「殺人式超車」影片！只見一名騎士原先正常地在路上行駛，孰料，下秒一輛貨車卻直接右切超車，掃落騎士。騎士當場慘摔路面，還差點遭後方遊覽車輾過，這段影片曝光後，不少網友直呼太扯，喊「根本是故意殺人」。對此，警方回應，小貨車有逼車、迫近等危險駕車行為，均依相關規定舉發。

透過網友在臉書社團「重機車友，各區路況、天氣回報中心」PO出的影片可發現，重機騎士原先在右側車道平穩行駛，不料，一輛貨車突然沿著左側車道疾駛而來，下秒完全不管騎士，硬擠切入右側車道，車尾直接將騎士掃落，全程約短短3秒時間。

騎士當場連人帶車慘摔左側車道上，後方還有一輛遊覽車駛來，所幸他及時閃避，才沒有遭輾，畫面可說是相當驚悚。許多網友見影片氣炸，紛紛留言「提告啦」、「根本是故意殺人了啦，太扯了」。

▲貨車殺人式超車引爆網友怒火。（圖／翻攝自重機車友各區路況、天氣回報中心）

對此，集集分局說明案情，這起事件發生於9月19日台16線12.8 K（水里往集集方向）路段，為大型重型機車與自小貨車之交通事故，本分局當下即接獲報案並依規定受理，另臉書上傳影片顯示，該小貨車有逼車、迫近等危險駕車行為，分局均依照相關規定舉發。

集集分局表示，警方對於各項交通違規均依規定執法，以確保駕駛人行車順暢及安全，尤其對於任意逼車、迫近等危險駕車等嚴重影響交通安全之行為，更是嚴正執法。集集分局呼籲駕駛人，行車平安最要緊，為了自身及他人用路安全，提醒務必放慢行車速度，尊重路權行駛，共同努力營造優質用路環境。

▲警方獲報後到場處理，舉發貨車的逼車等違規行為。（圖／記者李忠憲翻攝）

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