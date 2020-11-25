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寶家即日起開賣6款「泡泡糖色」口罩，50片售價299元

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▲▼寶家即日起開賣「泡泡糖色」口罩 。（圖／品牌提供）

▲台灣消費者鍾情特殊色口罩，寶家提供給民眾更多元選擇。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

因應12/1起口罩新制上路，防疫指揮中心指示八大場所、逾五十種公共場所需強制戴口罩，同時滿足消費者對「特殊色」口罩需求，寶家五金百貨特別引進南六雙鋼印醫用口罩，全系列共推出六款泡泡糖色，一片售價約6元，讓你防疫兼具時尚，輕鬆美出新高度。


▲▼寶家即日起開賣「泡泡糖色」口罩 。（圖／品牌提供）

▲可愛的泡泡糖色，讓日常穿搭更有一致性。

中衛特殊色口罩一片難求，為了提供民眾有更多選擇，寶雅五金百貨即日起開賣可愛度爆表的南六醫用口罩，由台灣製造，雙鋼印標示，除了擁有繽紛的外表，過濾率更達97%，提供全方位的保護。

▲▼寶家即日起開賣「泡泡糖色」口罩 。（圖／品牌提供）

▲耳繩與口罩同色，視覺超加分。

全系列共推出六種泡泡糖色系，分別為蜜桃紅、薔薇紅、薰衣草紫、薄荷綠、曜石黑及天空藍，耳繩設計更與口罩同色，材質舒適透氣，視覺效果更是一體成型，可依照不同心情玩色搭配。

寶家百貨公關表示， 南六雙鋼印醫用口罩定價為一盒299元（50入），即日起陸續抵達寶家所有門市，供貨狀況依各門市有所不同，歡迎消費者到店選購。目前無接受預購，限量販售、售完為止。

▲▼特殊色口罩盤點。（圖／品牌提供）

▲Pinkoi X 涔宇科技醫療口罩 潑墨時尚系列，50片，450元。

不需要出門排隊，主打精品等級的涔宇科技口罩，現在Pinkoi就能輕鬆買到，平台獨家販售3大系列，絕美設計讓防疫也很有美感。3大系列包括黑耀彩妝、潑墨時尚和粉嫩馬卡龍。民眾可隨喜好選購，一盒價格落在280-450元不等。

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