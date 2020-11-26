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崩潰！馬拉度納辭世，網路卻瘋傳瑪丹娜猝死！

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▲網友ephemeral girl把瑪丹娜的頭P圖到夢露的照片上發文說：「安息吧，瑪丹娜」。(圖／翻攝自推特)

網友ephemeral girl把瑪丹娜的頭P圖到夢露的照片上發文說：「安息吧，瑪丹娜」。(圖／翻攝自推特)

「今日俄羅斯」(RT)報導，阿根廷傳奇球王馬拉度納周三(25日)在家中因心臟病猝逝。讓人匪夷所思的是，就在眾人紛紛悼念一代球王時，社群媒體上卻有不少網友發帖「緬懷」樂壇天后瑪丹娜。

原來是不少網友誤把馬拉度納 的名字Maradona錯看成瑪丹娜的名字Madonna！這宗烏龍事件讓不少資深足球迷感到「崩潰」，也引發「娜姐」粉絲的強烈不滿。「今日俄羅斯」說：「網路真是個邪惡的地，足球傳奇馬拉度納去世後，推特上瑪丹娜猝逝的消息卻炸了鍋。」

報導稱，馬拉度納率領阿根廷國家隊在1986年世足賽奪冠的事蹟，仍然讓被老一輩球迷津津樂道。然而與此同時，一些對那個時代的足壇和馬拉度納傳奇知之甚少的網友，卻流露出他們的無知，錯把Maradona錯馬當作是Madonna，只因為兩人姓氏的拼法有點像。

在推特上，「瑪丹娜」和「瑪丹娜去世」竟也成了熱搜關鍵字。一些網友紛紛開始發推文悼念瑪丹娜。瓜地馬拉一名帳號Locomotion Nightwing的推友不曉得是無知或是惡意開玩笑，竟然發推文說：「安息吧(RIP)，瑪丹娜，美式足球女王」！

還有一名帳號ephemeral girl的網友把瑪丹娜的頭像P圖到性感女神夢露的圖上後發文說：「安息吧，瑪丹娜」。 這樣的烏龍事件自然會引發一些人的反彈，對這種離譜又不好笑的錯誤表達了不滿。 網友Natalie說：「這些關於馬拉度納去世的玩笑、以及把馬拉度納跟鰢飧娜名字搞混，再一次證明了網路是個邪惡的地方。」　　

▲網友ephemeral girl把瑪丹娜的頭P圖到夢露的照片上發文說：「安息吧，瑪丹娜」。(圖／翻攝自推特)

網友Locomotion Nightwing發推文說：「安息吧(RIP)，瑪丹娜，美式足球女王」！ (圖／翻攝自推特)

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