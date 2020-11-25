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好幾波強冷空氣接力　今晨16℃！周五起「全台有感大降溫」探14度

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▲▼寒流,低溫。（圖／記者張一中攝）

▲時序即將進入12月，天氣將越來越冷。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者陳俊宏／台北報導

快備好冬衣，全台周末有感降溫！天氣風險公司總經理彭啟明提醒，周五下半天東北風開始增強，周六、周日降溫「會讓你很有感哦」，台北市降到17至19度，空曠地區可能降個2、3度，就是14、15度；預計在12月不是只有這一波，後面還有越來越多幾波強的冷空氣。

中央氣象局表示，今天（25）東北風減弱，天氣上僅東半部及恆春半島雲量較多有短暫雨，並有局部大雨可能發生，大台北地區亦有零星降雨，其他地區晴到多雲；氣溫方面，中部以北及花東清晨稍涼，約19至20度，其它地區約21至22度，白天起氣溫回升，北台灣及東半部高溫約25至28度，中南部地區約28、29度。氣象局觀測，今晨最低溫出現在苗栗縣頭屋的16度。

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氣象局說，周四僅東半部地區有局部短暫雨，大台北山區及恆春半島則是零星短暫雨，其他地區為晴到多雲的天氣。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周五東北季風增強，周六至下周二東北季風影響，中部以北及東北部氣溫下降，預計周六及周日清晨及夜裡，中部以北及東北部低溫將下探17至19度，較空曠地區可能有機會更低，其他地區約19至22度；降雨方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，其中周六、周日東北部地區留意局部較大雨勢，中南部仍維持多雲到晴、溫差大的天氣型態。

彭啟明24日在「兩分鐘報天氣」提到，周五下半天開始，東北風就開始逐漸增強，預計持續4到5天的時間，周六、周日「會讓你很有感哦」，而且北部、東半部是濕涼型的；中南部相對還滿穩定，溫度也會下滑。

彭啟明表示，屆時台北市低溫降到17至19度，空曠地區可能降個2、3度，就是14、15度；中南部也有降，高低溫20至25度，「這個也會很有感，早上有些地方會拉到17、18度，中南部空曠地區請大家多留意了」，一不注意很容易感冒。他也說，預計在12月不是只有這一波，後面還有越來越多幾波強的冷空氣。

▼彭啟明提醒，周末的降溫會很有感。（圖／資料照／記者張一中攝）

▲▼寒流,低溫。（圖／記者張一中攝）

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